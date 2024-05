Pół Polski zagrożone burzami. Ostrzeżenie IMGW

W poniedziałek 27 maja w całej zachodniej oraz południowo-zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Prognoza na poniedziałek 27 maja. Burze, opady deszczu, grad

IMGW prognozuje, że w dzień pogodnie będzie za to we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie i miejscami w centrum zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Podczas burz prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm.

W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza do 29 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich wyniesie około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Według Sieci Obserwatorów Burz pierwsze wyładowania mogą się pojawić w poniedziałek w godzinach okołopołudniowych, ostatnie zanikną wieczorem lub w pierwszej części nocy. Marginalne zagrożenie burzowe wystąpi w centralnej części kraju.

facebook

Organizacja poinformowała, że ciepłe i wilgotne powietrze niechętnie opuści Polskę. Praktycznie codziennie, aż do początku czerwca, w różnych regionach kraju możemy spodziewać się wyładowań, ale i dość ciepłej aury. „W większości zjawiska będą lokalne i rozproszone. Wyjątkiem będzie pierwsza połowa tygodnia, kiedy to mogą dominować większe klastry, związane z płytkim niżem znad zachodniej Europy i jego frontem okluzji” – czytamy.

W sobotę 25 maja przez kraj przeszły gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i gradem oraz silnym wiatrem. Jak podał tvn24.pl, z raportu obejmującego dane na godz. 19 wynikało, że strażacy interweniowali ponad 260 razy – usuwali skutki wichur i podtopień budynków oraz ulic. Najwięcej akcji podjęto na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Czytaj też:

Kolejne gradobicie. Nawałnice pustoszą PolskęCzytaj też:

Nowy alert RCB. „Unikaj otwartych przestrzeni”