Tym różni się ochrona Tuska i Kaczyńskiego. Ekspert wskazał ważny aspekt

W piątek premier Donald Tusk udał się z wizytą do Białegostoku. Uważni zwrócili uwagę, że roiło się przy nim od „tajniaków”. Ochrona prezesa Rady Ministrów nie dziwi, ponieważ w ostatnim czasie nasiliły się pogróżki wobec polityków. Premier Donald Tusk mówił, że otrzymywał ich sporo po ataku na premiera Słowacji Roberta Fico.

Także w weekend z wyborcami prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami m.in. w Kozielicach.

„Fakt” zapytał Jerzego Dziewulskiego, antyterrorystę i byłego ochroniarza prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o to, jak ocenia ochronę towarzyszącą premierowi Donaldowi Tuskowi oraz prezesowi PiS.

Jerzy Dziewulski o ochronie Kaczyńskiego: To nie jest ochrona systemowa

– Nie mam wątpliwości, że taki rodzaj rozmieszczenia funkcjonariuszy, dość blisko premiera, to jest sygnał, że tu już nie ma znaczenia obraz, że premier się chroni. Tu w grę wchodzą fakty. Jest zdecydowana ocena, że istnieje możliwość zagrożenia życia premiera. Nie mam co do tego cienia wątpliwości – powiedział ekspert.

Wyjaśnił, że ochronę premiera Donalda Tuska oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego różni jedna rzecz.

– To nie jest ochrona systemowa — powiedział. Dodał, że ochrona systemowa polega na działaniu wielu służb zbierających informacje na temat działalności określonych ludzi i zagrożeń.

–To jest ochrona rozległa, kompleksowa, bardzo szeroka. Natomiast ochrona Kaczyńskiego jest ochroną osobistą. Taka ochrona jest w stanie dać gwarancję bezpieczeństwa, gdyby ktoś chciał uderzyć, popchnąć czy kopnąć, ale nic poza tym. W przypadku zastosowania mocnych środków ataku, ta ochrona niewiele pomoże – oceniał. Ekspert podkreślił, że Jarosław Kaczyński ma obecnie ochronę „czysto połowiczną”.

