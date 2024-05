Szef KRRiT przegrał z Radiem ZET. Sąd uchylił rekordową karę

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił karę nałożoną przez Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na należące spółkę Eurozet Radio, nadawcę Radia Zet. Szef KRRiT arbitralnie jednoosobowo podjął 11 sierpnia ubiegłego roku decyzję o nałożeniu na nadawcę Radia ZET kary pieniężnej w wysokości 476 tysięcy złotych.

Szef KRRiT Maciej Świrski przegrał z Radiem Zet

Nałożona przez szefa KRRiT kara była najwyższą w historii polskiej radiofonii. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z nadawcą Radia ZET, że decyzję o karze wydano z naruszeniem prawa, a sama grzywna jest rażąco wygórowana.

– To zwycięstwo niezależnych mediów, których rolą w demokratycznym państwie jest patrzenie władzy na ręce i przekazywanie informacji swoim odbiorcom. Przedmiotem naszego sporu z KRRiT nie były pieniądze, ale wartości takie jak wolność słowa i niezależność dziennikarska. Cieszymy się, że niezawisły sąd uznał naszą rację, a co za tym idzie istotę funkcjonowania mediów w systemie demokratycznym – skomentował wyrok Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.­­ – Jestem dumny z tego, że nasza redakcja ani na chwilę nie zwątpiła w swoją dziennikarską misję i nie daliśmy się zastraszyć przewodniczącemu KRRiT. Drakońska kara finansowa nie wywołała efektu mrożącego, czemu prawdopodobnie miała służyć – dodał.

Za co Maciej Świrski ukarał Radio ZET?

Karę nałożono po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu ws. emisji przekazów dezinformujących opinię publiczną na temat okoliczności przejazdu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przez terytorium Polski. KRRiT wyjaśniło, że audycję wyemitowano 22 grudnia 2022 r. w programie Radia Zet w serwisie informacyjnym o godz. 9:00. W uzasadnieniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała, że zainteresowała się sprawą w związku z artykułem na portalu Radia Zet.

Chodziło o materiał Mariusza Gierszewskiego „Amerykanie przewieźli Zełenskiego w Polsce. Nie zwrócili się o pomoc do polskich służb” z 22 grudnia 2022 roku. Zdaniem Świrskiego materiał dezinfformował opinię publiczną.

„Z ustaleń dziennikarza, zweryfikowanych w niezależnych źródłach, wynikało, że głośna afera z granatnikiem komendanta policji doprowadziła do spadku zaufania do polskich służb. W efekcie strona polska co prawda wiedziała o wjeździe pociągu specjalnego z Ukrainy, ale nie została z wyprzedzeniem poinformowana, że jedzie nim Wołodymyr Zełeński w celu odbycia podróży do USA” – tłumaczy z kolei Radio ZET.

