Jest wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia

– Godzinę temu wysłałem pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. „Na podst art. 7 ust. 1 o wykonywaniu mandatu posła i senatora w załączeniu przekazuję wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie pana Michała Wosia do odpowiedzialności karnej (...)” – mówił na konferencji prasowej prokurator generalny Adam Bodnar. Dodał, że wniosek jest kompleksowy i liczy 28 stron. –Zarzuty dotyczą nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego oraz nadużycia zaufania – mówił. – Cała rzecz dotyczy wydatkowania środków przy zakupie oprogramowania Pegasus a także wydatkowania środków na zakup licencji. Wniosek prokuratura krajowego bazuje na szeregu dowodów. Najzwyczajniej w świecie nie było podstaw do zakupu tego oprogramowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości – dodał.

–Wniosek musi się obronić przed komisją regulaminową –zaznaczył.

Minister wspomniał, że nagrania dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości są wstrząsające. Przypomniał, że zespół śledczy nr 2 kontynuuje prace związane z funduszem. –Pięć osób ma postawione zarzuty. Pan Tomasz Mraz był kilkadziesiąt razy przesłuchiwany przez prokuraturę – mówił.

Michał Woś i Marcin Romanowski stracą immunitety?

Zapytany o kolejne wnioski mówił, że chodzi o nieuprawnione wydatkowanie środków publicznych.

TVN24 informowało wcześniej nieoficjalnie, że politycy Suwerennej Polski mogą stracić immunitety, a prokuratura chce złożyć pierwsze wnioski w tej sprawie. W odniesieniu do Funduszu Sprawiedliwości minister sprawiedliwości podkreślił, że zarządzali nim politycy SP, więc jeśli wnioski o uchylenie immunitetu się pojawią, to w oczywisty sposób będą dotyczyły polityków partii Zbigniewa Ziobry. Nieoficjalnie mówiło się o dwóch posłach Suwerennej Polski – Michale Wosiu i Marcinie Romanowskim.

