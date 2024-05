Bodnar unieważnia umowy z Funduszem Sprawiedliwości. Nieoficjalnie: Bez milionów dla fundacji o. Rydzyka

W środę 29 maja w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja, na której poinformowano o przyszłości Funduszu Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar i wiceministra Zuzanna Rudzińśka-Bluszcz podsumowali też ostatnie miesiące rozliczeń poprzednich lat działalności Funduszu. W ramach tych działań już we wtorek Ministerstwo pokazało interaktywną mapę pokazującą wydatki z Funduszu Sprawiedliwości przyznane w latach 2019-2023 poza naborami i konkursami.

Głos na konferencji jako pierwszy zabrał minister Adam Bodnar.

— Od początku mojego urzędowania wraz z panią ministrą Rudzińśką-Bluszcz robimy wszystko co w naszej mocy, aby wyjąsnić różne nieprawidłowości dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Po kolei analizujemy umowy. Została jakiś czas temu podjęta decyzja o wstrzymaniu płatności dla niektórych podmiotów — przekazał minister Adam Bodnar na konferencji prasowej. – Przedstawiamy wreszcie informacje, dotyczące tego, w jaki sposób środki trafiały do okręgów wyborczych, z których kandydowali politycy Suwerennej Polski, czyli osoby, które były de facto odpowiedzialne za zarządzenie Funduszem Sprawiedliwości. Naszym zdaniem są to informacje istotne z punktu widzenia tego, czym się zajmuje na co dzień Państwowa Komisja Wyborcza, ale także są istotne dla społeczeństwa – dodał.

Bodnar przypomniał też, że ws. nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości w prokuraturze działa zespół śledczy nr 2. – Jest powołany do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Ten zespół się mierzy naprawdę z gigantyczną pracą śledczą i myślę, że dzień po dniu będziemy poznawali kolejne efekty pracy zespołu śledczego nr 2 i w ogóle prokuratury w tej sprawie – mówił. – Funduszem Sprawiedliwości interesują się także inne organy państwowe, takie jak Najwyższa Izba Kontroli, interesuje się nim także Krajowa Administracja Skarbowa czy też główny Generalny Inspektor Informacji Finansowej – dodał.

Jak podaje Business Insider, jedną z umów uznaną za nieważną, jest umowa z Fundacją Lux Veritatis.

Wkrótce więcej informacji