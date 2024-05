Lasy państwowe opublikowały film. „Pasażer na gapę”

Lasy Państwowe zamieściły krótki film z jaszczurką. Jak wyjaśniono, są „żywicielami kleszczy i podobnie jak my borykają się z przenoszonymi przez nie patogenami”. „Średnio na jaszczurce może znajdować się od kilku do kilkunastu kleszczy jednak prawdziwą rekordzistką byłą samica, na której znaleziono aż 66 tych roztoczy!” – czytamy. Jak zaznaczono „nie tylko my łapiemy pasażerów na gapę”.

Lasy Państwowe o jaszczurkach jako żywicieli kleszczy. Badania nad tzw. efektem rozrzedzenia

Organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa wspomniała, że w Polsce „są badania nad tzw. »efektem rozrzedzenia«, który ma powodować ograniczenie w rozprzestrzenianiu się boreliozy”. „Według badań jaszczurki są stosunkowo zdrowe i stanowią dużo słabszy rezerwuar patogenów chorobotwórczych niż np. gryzonie” – zaznaczyły Lasy Państwowe.

„Z tego powodu kleszcze, które pożywiają się ich krwią, mają mniejszą szansę, by zostać nosicielem groźnych dla nas chorób. Dbajmy więc o jaszczurki i nie utrudniajmy im życia w naszych ogrodach” – dodano. Organizacja podkreśliła, że aby uchronić się przed kleszczami, należy przed wyjściem z domu zabezpieczyć się repelentami (preparatami odstraszającymi). Nie należy wydłużać odstępów czasu pomiędzy ich stosowaniem, ponieważ ochrona staje się wtedy nieskuteczna.

Jak ograniczyć ryzyko kontaktu z kleszczem?

„Po spacerach oglądajcie się, przeglądajcie i szybko je wyciągajcie” – podsumowały Lasy Państwowe. Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć poprzez noszenie odpowiedniej odzieży w miejscach, gdzie istnieje ryzyko występowania kleszczy zakrywającej jak najwięcej części ciała – noszenie długich spodni (nogawki należy wpuścić do skarpetek) oraz koszul z długim rękawem.

