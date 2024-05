Banery Daniela Obajtka drukowane „na lewo”? Jest komentarz kandydata PiS w wyborach

Onet ustalił, że policja podczas przeszukania jednego z garaży na Lubelszczyźnie znalazła dwie drukarki, które drukowały banery wyborcze Jana Kanthaka oraz Daniela Obajtka. Urządzenia obsługiwał Ukrainiec, który otrzymał takie polecenia. Podczas przeszukania dostał od osoby go zatrudniającej SMS-a, aby ukryć laptopy wykorzystywane do drukowania banerów.

Prokuratura wszczęła dochodzenie, które może być rozszerzane o czyny, które można zakwalifikować jako przestępstwa wskazane w Kodeksie wyborczym. Chodzi m.in. o nielegalne wspieranie komitetu wyborczego, z pominięciem oficjalnych źródeł finansowania. Poproszony o komentarz Kanthak był zaskoczony całą sytuacją. – Pierwsze słyszę o tym zdarzeniu. Nic nie wiem na ten temat – powiedział polityk Suwerennej Polski.

W garażu drukowano banery Daniela Obajtka. Kandydat PiS w wyborach uderzył w redakcję

Daniel Obajtek zabrał z kolei głos w mediach społecznościowych, udostępniając artykuł, który go dotyczył. „Niemieckie media i ich kolejne »rewelacje«. Każdy artykuł pisany pod polityczne dyktando. Wszystkie materiały wyborcze są drukowane zgodnie z przepisami, w ramach obowiązującego mnie limitu. Zawarte w artykule insynuacje są podstawą do skierowania sprawy w trybie wyborczym” – napisał kandydat PiS w wyborach do europarlamentu.

Obajtek po kilku godzinach wstawił też kolejny wpis. „Już prawie co godzinę pojawia się artykuł na mój temat. W uśmiechniętej Polsce wszystko, co robiłem, ma być aferą. Tylko dlatego, że dbałem jak najlepiej potrafiłem o bezpieczeństwo energetyczne kraju, walczyłem z mafiami paliwowymi, odciąłem kraj od rosyjskich surowców, prowadziłem miliardowe inwestycje rozwijające polską gospodarkę, wspólnie z rządem zamroziłem ceny gazu i działałem tak, by ceny paliwa dla Polaków były jednymi z najniższych w Europie. Niech Polacy ocenią sami, ile myśmy dla nich zrobili” – ocenił.

