Nie żyje 25-latek, który wypadł przez okno. Był agresywny wobec policjantów

Jak podaje Telewizja Polska, do zdarzenia doszło na Śródmieściu, a mężczyzna, który wypadł z mieszkania, miał 25 lat. Niestety kilka godzin później zmarł.

Był agresywny. W wyniku upadku doznał rozległych obrażeń

Na miejsce wezwano służby. Na widok mundurowych 25-latek przejawiał irracjonalne zachowania — podaje TVP Info. Był agresywny i nie słuchał próśb funkcjonariuszy. Dlatego byli oni w tej sytuacji zmuszeni użyć siły. Wyciągnęli kajdanki i skuli go, jednak młody mężczyzna w międzyczasie stracił przytomność. Zaniepokojeni mundurowi natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Wezwali także zespół ratownictwa medycznego.

Ostatecznie udało się przywrócić mu funkcje życiowe i przetransportowano go do pobliskiej placówki medycznej. Jak podaje warszawska policja na platformie X, lekarze zbadali 25-latka i ustalili, że ma on złamany kręgosłup w rejonie odcinka szyjnego. To jednak nie wszystko, bo miał także stłuczone jedno płuco. Znajdował się on też pod wpływem substancji zmieniających świadomość.

W mieszkaniu 25-latka znaleziono narkotyki. Najprawdopodobniej wypadł przez szybę

Kilka godzin po tym, jak mężczyzna wypadł z mieszkania, stwierdzono jego zgon. Służby weszły potem do mieszkania mężczyzny, w którym ujawnili alkohol, mefedron, a także zbitą szybę.

O sprawie poinformowana została prokuratura, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także Wydziały Kontroli Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji.

Warszawa. 15-miesięczne dziecko wypadło z 4. piętra

Niedawno opisywaliśmy tragedię, do której także doszło na terenie Warszawy. Pod koniec marca 15-miesięczne dziecko wypadło z czwartego piętra jednego z bloków. Przetransportowano je wtedy do szpitala, ale życia maluszka nie udało się uratować. Jak wówczas informował TVN24, służby pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola zajęły się wyjaśnieniem okoliczności sprawy.

