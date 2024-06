Kaczyński doprowadzony na przesłuchanie? Szczerba reaguje: Obajtkoza

Jarosław Kaczyński został wezwany do stawienia się na posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej. Termin przesłuchania w charakterze świadka wyznaczono na najbliższą środę. „W dniu 5 czerwca 2024 r. będę przebywał za granicą (tudzież będę w trakcie powrotu do Polski), wypełniając polityczne zobowiązania jako Prezes Prawa i Sprawiedliwości” – napisał Jarosław Kaczyński we wniosku o zmianę terminu przesłuchania.

„Ponadto informuję, iż jako lider największego ugrupowania parlamentarnego, które bierze czynny udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, podejmuję codziennie aktywności związane z reprezentowaniem mojej formacji politycznej w kampanii wyborczej. Jest to zobowiązanie i powinność, od których jako prezes partii politycznej nie mogę się uchylić” – podkreślił lider PiS.

Szybka kontra Szczerby po wniosku Kaczyńskiego. „Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana”

Do sprawy odniósł się Michał Szczerba. „Obajtkoza, czyli uporczywe niestawiennictwo jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10.00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS. Komisja rozważy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła Kaczyńskiego na ewentualny kolejny termin przesłuchania!” – napisał przewodniczący komisji na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Michał Szczerba poinformował, że wniosek o zmianę terminu przesłuchania nie został uwzględniony. „Pana obowiązki partyjne nie mogą być uzasadnieniem dla niestawiennictwa przed Komisją, albowiem obowiązki partyjne nie mogą być w tej sytuacji traktowane priorytetowo” – podkreślił w piśmie skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego.

