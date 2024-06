Radio Maryja reaguje na doniesienia o o. Rydzyku. Jest apel do wiernych

Niedawno we „Wprost” ujawniliśmy, że majątek fundacji Lux Veritatis i osób powiązanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem przez lata powiększał się nie tylko o przelewane przez wiernych datki czy „samochody od bezdomnego”, ale również o nieruchomości w całym kraju. Ojciec Dyrektor korzystał z przychylności władz oraz hojności słuchaczek, które przepisywały na rzecz fundacji domy oraz mieszkania. Natomiast w Warszawie rezydencje wybudowała Lidia Kochanowicz-Mańk, nazywana „księgową” Rydzyka. Mieszkania kupili tam między innymi ludzie powiązani z PiS.

Z końcem maja Donald Tusk stwierdził, że rząd zabrał się za „porządkowanie spraw”, a państwo „nie będzie finansowało więcej takich imperiów jak imperium ojca Rydzyka”. – To jest wprowadzanie w błąd – przekonywał w odpowiedzi redemptorysta na antenie Radia Maryja. Z kolei Zespół Wspierania Radia Maryja wydał w tej i innych sprawach obszerny komunikat.

Jak oceniono, w przestrzeni medialnej pojawiają się „ordynarne kłamstwa o ojcu dyrektorze i całej Rodzinie Radia Maryja” . „Ze szczególnym upodobaniem i coraz częściej wypowiadają je prominentni politycy partii obecnie rządzących. Czynią to wbrew faktom przedstawionym w opracowaniach źródłowych, a nawet wbrew jednoznacznym wyrokom sądów ” – czytamy.

Z komunikatu wynika, że autorzy oświadczenia kierowali listy otwarte m.in. do szefa MKiDN oraz do marszałka Sejmu. Nie otrzymali odpowiedzi, więc – jak piszą – zdecydowali się „kolejny raz publicznie wytknąć działania, które naruszają zapisy Konstytucji RP oraz obowiązujących ustaw” .

„Chcemy tym samym zachęcić Rodzinę Radia Maryja do dzielenia się tymi informacjami z bliźnimi, do ich upowszechniania w bezpośrednich rozmowach, w kontaktach za pomocą mediów społecznościowych oraz innych środków wzajemnego komunikowania się. Trzeba nam nie tylko znać prawdę, ale również uczestniczyć w jej upowszechnianiu. Musimy bowiem pomagać bliźnim w docieraniu do prawdy i poznawaniu jej” – podkreślono.

Zaapelowano także do wiernych. „Pielgrzymując, pamiętajmy o niedawnym apelu skierowanym do nas przez o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, aby w naszych intencjach znalazła się prośba o uwolnienie całej Polski od kłamstwa” – dodano .

