Incydent z udziałem ambasadora Polski w Rosji. „Dlaczego zapomnieliście o Wołyniu?”

Ambasador Polski w Rosji przebywa obecnie z nieoficjalną wizytą w Jekaterynburgu. Krzysztof Krajewski postanowił zjeść obiad w jednej z lokalnych restauracji. W czasie pobytu w lokalu doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

Incydent z ambasadorem Polski w Rosji.

Polski dyplomata został zaczepiony przez siedzącego w środku mężczyznę. Ten zwrócił się do ambasadora w języku polskim. Próbował przekonywać, że Polska wysyła do Ukrainy swoich żołnierzy, aby walczyli z Rosją na froncie. – Niech pan powie, ilu Polaków przyjechało do Polski z Ukrainy w grobach i dlaczego w ogóle wysyłacie ich na front? Dlaczego zapomnieliście o Wołyniu? – dopytywał.

Krzysztof Krajewski nie chcąc wdawać się w dyskusję z mężczyzną poprosił go jedynie o to, aby nie przeszkadzał mu w posiłku. W odpowiedzi dyplomata został zasypany kolejną porcją pytań i pretensji. Chwilę później ambasador Polski w Rosji został ewakuowany z lokalu przez grupę ochroniarzy.

Kim jest tajemniczy mężczyzna z restauracji?

Według nieoficjalnych doniesień mężczyzna, który zaczepiał Krzysztofa Krajewskiego to Marcin Mikołajek. W 2023 roku został on skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy za wychwalanie Władimira Putina oraz pozytywne wypowiedzi na temat agresji Rosji na Ukrainę i przemoc stosowaną wobec ludności Ukrainy z powodu przynależności narodowej.

Kilka miesięcy przed wyrokiem 25-latek stał się gwiazdą białoruskiej telewizji. Twierdził, że „jest ofiarą polskiego reżimu”, co nie umknęło uwadze propagandy prowadzonej przez Aleksandra Łukaszenkę. „Przed sądem przyznał się do zamieszczania treści, które były podstawą do działań ABW i prokuratury. Po tym wydarzeniu zaczął się pojawiać w propagandowych materiałach białoruskich mediów, gdzie atakuje Polskę i rzuca insynuacje”– pisał wówczas Stanisław Żaryn.

W 2022 roku Ukraina wydała wobec niego zakaz wjazdu – za przekroczenie granicy na przejściu kontrolowanym przez Rosję.

