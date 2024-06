12 śledczych Tuska. Znamy skład komisji ds. wpływów rosyjskich

Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji prasowej, że już dzisiaj swoje prace rozpocznie komisja, która ma się zająć śledzeniem wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2004-2024. Za organizację prac nowego organu od strony technicznej ma być odpowiedzialny Adam Bodnar. W sprawę będą także zaangażowani szef MSWiA Tomasza Siemoniaka i szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

To oni będą tropić rosyjskie wpływy w Polsce

– Komisja będzie działała w zespołach zajmujących się badaniem wpływów rosyjskich i białoruskich m.in. w obszarze gospodarki, bezpieczeństwa państwa i mediów – powiedział gen. Jarosław Stróżyk.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że skład komisji skomponowany jest tak, by reprezentował różne środowiska i aby zapewnić maksymalnie pełne spojrzenie na wpływy rosyjskie i białoruskie. – Bardzo zależy nam na tym, żeby to była komisja wolna od jakichkolwiek pokus, czy intencji takich stricte politycznych, czy partyjnych i by przyniosła nam rzetelną wiedzę o tym, jak o jak wyglądało w przeszłości i jak dzisiaj wyglądają realne zagrożenia ze strony tu konkretnie Rosji i Białorusi. Wiemy to już dokładnie, że te dwa państwa i ich służby są najbardziej aktywne w Polsce – zaznaczył Donald Tusk.

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. Pełny skład

Pełen skład komisji przedstawił szef SKW gen. Jarosław Stróżyk. Wśród członków znaleźli się oprócz niego:

Irena Lipowicz i Dominika Kasprowicz (zgłoszone przez Donalda Tuska)

Katarzyna Bąkowicz (zgłoszona przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego)

Tomasz Chłoń (zgłoszony przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego)

Grzegorz Motyka (zgłoszony przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza)

Bartosz Machalica (zgłoszony przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego)

Adam Leszczyński (zgłoszony przez ministrę kultury Hannę Wróblewską)

Cezary Banasiński (zgłoszony przez ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego)

Paweł Białek, Paweł Ceranka i Agnieszka Demczuk (zgłoszeni przez Tomasza Siemoniaka)

Pierwszy cząstkowy raport z prac komisji powstanie po około dwóch miesiącach jej działalności.

