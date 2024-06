Daniel Obajtek nie stawił się przed komisją. Ma zostać przymusowo doprowadzony

Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchanie w ubiegłym tygodniu, w związku z czym został ponownie wezwany na 5 czerwca. Z ustaleń dziennikarzy Radia ZET i FRONTSTORY.PL wynika, że były prezes Orlenu używa luksusowego apartamentu należącego do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem Viktora Orbána. Z kolei z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że Obajtek tylko „wpada” na Podkarpacie, gdzie prowadzi kampanię do europarlamentu, ale nocuje za granicą – na Węgrzech albo na Słowacji.

Nieobecność Obajtka nie była dużym zaskoczeniem. Były prezes Orlenu zapowiadał w rozmowie z PAP, że nie stawi się na przesłuchaniu, bo nie ma na to czasu w związku z finiszem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Daniel Obajtek jest za granicą? Nie stawił się na komisji śledczej

– Z żalem stwierdzam, że Daniel Obajtek lekceważąc po raz kolejny obowiązki wobec obywateli, w imieniu których działa komisja, nie stawił się w dniu dzisiejszym na posiedzenie, mimo prawidłowego, skutecznego wezwania go przez komisję na czynność przesłuchania. To skrajne lekceważenie Sejmu i jego komisji. Chciałbym w związku z tym zwrócić się do wysokiej komisji o podjęcie określonych działań – mówił w środę przewodniczący komisji Michał Szczerba.

Poseł Koalicji Obywatelskiej poinformował, że występuje do prokuratora generalnego Adama Bodnara o wykorzystanie wszelkich możliwości dotyczących doręczenia wezwania świadkowi Danielowi Obajtkowi tak skutecznie, jak to miało miejsce w poniedziałek.

Członkowie komisji zdecydowali w głosowaniu, że na byłego prezesa Orlenu nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 3 tys. złotych. Daniel Obajtek ma też zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony przed komisję. Kolejne posiedzenie komisji ma odbyć się w piątek, 7 maja. O 9:00 ma stawić się Jarosław Kaczyński, a o 12 – Daniel Obajtek.

Tusk o „pobycie wypoczynkowym Obajtka w Budapeszcie”. „Najważniejsze osiągnięcie po wyborach”