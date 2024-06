Porwali 18-latkę i kazali jej w lesie kopać dla siebie grób. Mieli na sumieniu o wiele więcej

18 maja 2024 r. w godzinach popołudniowych do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (woj. mazowieckie) wpłynęło bardzo niepokojące zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że młoda kobieta została siłą wciągnięta do czerwonego seata. Samochód z piskiem opon ruszył z jednej z konstancińskich ulic i odjechał w kierunku Góry Kalwarii.

„Informacji było niewiele, za to jedno było pewne – czyjeś życie i zdrowie jest zagrożone, a w tej sytuacji każda minuta, by ustalić, co się wydarzyło była na wagę złota” – podkreśliła policja. Funkcjonariusze bardzo szybko odnaleźli 18-latkę. Poszkodowana wytłumaczyła, że za całym procederem stoją znani przez nią osobiście 34-latek oraz jego 46-letnia partnerka, którzy mieli zemścić się za „niekorzystne zeznania” obciążające 46-latkę.

Mazowieckie. Para odpowie za groźby karalne, kradzież psa i pozbawienie wolności 18-latki

18-latkę wywieziono do lasu, gdzie na oczach porywaczy miała wykopać dla siebie grób. Para szybko została zatrzymana i jak się okazało, miała znacznie więcej na sumieniu. Funkcjonariusze ustalili, że odpowiedzialni są także za groźby karalne skierowane w stosunku do 39-latki oraz za kradzież 11-miesięcznego psa należącego do innej kobiety. Zwierzę zostało już odzyskane.

Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na przedstawienie 46-latce i 34-latkowi czterech zarzutów karnych dotyczących gróźb karalnych, kradzieży psa oraz pozbawienia wolności 18-latki. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania sąd przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

