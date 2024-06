Policjanci zamknęli pijanego włamywacza w mieszkaniu. Zmarł następnego dnia

Choć sprawa miała miejsce 16 listopada zeszłego roku, dopiero teraz wyszła na jaw.

Wtedy to jedna z mieszkanek Łażan (Dolnośląskie) zgłosiła policji kradzież i włamanie do mieszkania. Funkcjonariusze z komisariatu w Jaworzynie Śląskiej, którzy zjawili się na miejscu odkryli, że w lokalu na łóżku śpi sam włamywacz. Gazeta Wyborcza donosi, że mężczyzna był pijany i „niekomunikatywny”.

Mundurowi pozostawili go jednak w mieszkaniu, a drzwi zamknęli na klucz, który otrzymali od właścicielki lokalu – polecili jej zgłosić włamanie na komisariacie, co też zrobiła dzień później.

Kolejnego dnia do mieszkania przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze zastali tam martwego włamywacza.

Policja zamknęła go w mieszkaniu, zmarł. Sprawę prowadzi prokuratura

Prokuratorka Jolanta Majcherczyk, szefowa Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przekazała dziennikarzom, że podjęte zostało śledztwo „w kierunku narażenia tego mężczyzny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Śledczy dodatkowo ustalili, że mężczyzna, który zmarł, był partnerem właścicielki mieszkania. Wcześniej miał grozić, że się zabije i „spali wszystkich”.

– Nie wiadomo, dlaczego policjanci nie podjęli interwencji i zostawili tego mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego w mieszkaniu. przeprowadzili też dokładnego wywiadu. Teraz sprawdzamy, czy postępowali prawidłowo – powiedziała Gazecie Wyborczej prokuratorka Majcherczyk.

Dziennikarze o sprawę zapytali także policję.

Relacja policji różni się od informacji z prokuratury

— 16 listopada 2023 roku o godzinie 23:20 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy otrzymał zgłoszenie, iż w miejscowości Łażany doszło do kradzieży z włamaniem – przekazała oficerka prasowa Magdalena Ząbek z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Dodała, że na miejsce wysłano policyjny patrol, który ustalił, że w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przebywa śpiący mężczyzna, który jest zameldowany pod tym adresem. – Osoba zgłaszająca poinformowała, że mężczyzna to jej konkubent, który wszedł do mieszkania uszkadzając drzwi – mówiła dziennikarzom.

Zgodnie z relacją policji, mundurowi mieli wiedzieć o tym, że włamywacz jest pijany.

— Po sprawdzeniu jego funkcji życiowych przekazali go pod opiekę zgłaszającej, która była dysponentem tego lokalu. W dniu 17 listopada 2023 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie zostali powiadomieni o zgonie mężczyzny – przekazała policjantka. I dodała, że dalsze śledztwo w tej sprawie prowadzi już Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu, a policja w Świdnicy wykonuje czynności wyjaśniające.

