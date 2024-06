Napięcia w koalicji sięgają szczytów: w Lewicy wrze, Trzecia Droga też nie ma lekko. O to kłócą się z PO

Rzecz w tym, że już teraz spory w koalicji są bardzo duże, choć decyzje nie zapadają. A po wyborach prezydenckich, gdy decyzje będą się zamieniać w fakty, konflikty w koalicji mogą się bardzo nasilić.

Wszystkie żale lewicy

– Po wyborach europejskich powinna się odbyć uczciwa rozmowa w sprawie programów, które miały być realizowane – powiedziała kilka dni temu Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy.

Formacja Włodzimierza Czarzastego ma mnóstwo pretensji do pozostałych koalicjantów. O to, że PO podbiera lewicowy elektorat, wrzucając do debaty publicznej tematy do tej pory podejmowane wyłącznie przez lewicę np. krzyże w urzędach czy religia w szkołach.

Te pierwsze zdecydował się zdjąć ze ścian urzędów samorządowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO. A ze sprawą religii postanowiła się rozprawić minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, z Koalicji Obywatelskiej.

Anna Maria Żukowska wspominała też o hamulcowych w koalicji, którzy nie pozwalają na zmiany światopoglądowe, czyli na wprowadzenie związków partnerskich i na liberalizację prawa aborcyjnego. I tu pokazała palcem na Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera PSL.

Kością niezgody są też ślimaczące się prace nad rentą wdowią. Niby Sejm pracuje nad tym rozwiązaniem, a minister rodziny, pracy i polityki socjalnej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku i nawet są pieniądze w budżecie na ten cel, ale premier ma zwyczaj nie zgadzać się z tą akurat minister.

Oprotestował jej kandydata na prezesa ZUS i wstawił na to stanowisko swojego człowieka. Na dodatek jedną wypowiedzią skasował zapowiedź minister Dziemianowicz-Bąk w sprawie wzrostu płacy minimalnej do 60 proc. średniej krajowej, co wywołało drżenie wśród pracodawców.