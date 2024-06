Były poseł otrzymał zdjęcie od żołnierzy na granicy. „To naraża ich na niebezpieczeństwo”

Krystian Kamiński opublikował na Facebooku zdjęcie magazynków, które – jak uważa – jest „symbolem państwa z dykty”. To „naraża naszych obrońców na niebezpieczeństwo” – pisze polityk Konfederacji.



„Miała zapobiegać zgubieniu amunicji”

Na fotografii widzimy zaklejone taśmą magazynki. Miała ona – jak wyjaśnia były poseł – „zapobiegać zgubieniu amunicji”. „W rzeczywistości naraża naszych obrońców na niebezpieczeństwo. Żołnierze zmuszeni są do odklejania taśmy w trakcie akcji, co może prowadzić do zacięć broni i stwarza realne zagrożenie ich życia” – twierdzi polityk.

Jak dodał, jest to „sytuacja nie do przyjęcia”. W kontekście zdjęcia przypomniał o ujawnionym przez dziennikarzy zdarzeniu. Jak poinformował 5 czerwca Onet, Żandarmeria Wojskowa aresztowała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku grupy migrantów. „Jak możemy wymagać od żołnierzy skutecznej obrony granic? Nieodpowiednie warunki służby i brak wsparcia ze strony dowództwa obniżają morale” – uważa Kamiński.

Wspomniana sytuacja, która wywołała oburzenie opinii publicznej, miała miejsce na przełomie marca i kwietnia (w pobliżu polsko-białoruskiej granicy). Ministerstwo obrony narodowej poinformowało, że zatrzymani żołnierze są dziś na wolności, ale dwóm z nich postawiono zarzut – chodzi o podejrzenie nieuzasadnionego użycia broni palnej. Zostali też zawieszeni. Warto dodać, że Żandarmerię Wojskową wezwała wówczas straż graniczna.



Giertych: Formalnie za zatrzymanie polskich żołnierzy odpowiada prok. Janeczek

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych informował w środę na platformie X, że „formalnie za zatrzymanie polskich żołnierzy odpowiada Tomasz Janeczek – zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, którego nie można zdymisjonować ze względu na sprzeciw prezydenta Andrzeja Dudy”. Mecenas wskazał również, że prok. Janeczek to „jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów [Zbigniewa] Ziobry” – byłego ministra sprawiedliwości.

