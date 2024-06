Andrzej Duda zrugał grupę polityków. RBN rozpoczęło się minutą ciszy

Wyjątkowe, bo wyjazdowe posiedzenie RBN Andrzej Duda rozpoczął od minuty ciszy. – W związku z sytuacją tragiczną, która dotknęła nas wszystkich w zeszłym tygodniu – śmierci żołnierza, obrońcy naszej granicy Mateusza Sitka, bardzo proszę, abyśmy zebrawszy się w tym konstytucyjnym gronie, uczcili jego pamięć minutą ciszy – wezwał na starcie prezydent.

Szczególne posiedzenie RBN w Białymstoku

Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że RBN odbywała się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. – Dziękuję, że spotykamy się tutaj. Chciałem, żeby to nasze spotkanie wspólne było wyrazem jednolitego poparcia wszystkich najważniejszych przedstawicieli sceny politycznej dla obrony granicy Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim dla obrońców granic RP, czyli tych, którzy tak naprawdę od lata 2021 roku praktycznie nieprzerwanie pełnią swoją służbę tutaj, wykonują zadania. 4 pory roku, nieważne czy deszcz, czy śnieg, czy słońce – są tutaj obecni, strzegą naszej granicy – mówił dalej.

– W związku z tym, co się stało i w związku z tymi napadami, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie – było ich 50 i jeden z nich zakończyła się niestety tragicznie, śmiercią naszego żołnierza na służbie w obronie RP podczas wykonywania zadań. To pierwszy taki przypadek od 2014 roku, kiedy zginał nasz żołnierz w Afganistanie – zauważył prezydent.

– Nie ma wątpliwości, że nasi żołnierze i funkcjonariusze potrzebują dzisiaj wsparcia. Chcę podkreślić bardzo mocno, to wsparcie było udzielane im od samego początku, od kiedy ta bardzo trudna służba w związku z atakiem hybrydowym na naszą granicę od lata 2021 roku się zaczęła. Ja także jako prezydent RP nieustannie naszych żołnierzy wspierałem często nie tylko słowem, ale także swoją obecnością na granicy i spotkaniach z nimi – podkreślał.

Andrzej Duda stwierdził, że politycy powinni przeprosić mundurowych

– Wiecie państwo, że przez okres tych ponad dwóch lat od 2021 roku bardzo równie u nas bywało i byli politycy, którzy w brutalny nieraz sposób atakowali naszych funkcjonariuszy.Można śmiało powiedzieć – kalali polski mundur. Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj liczba takich, którzy spośród polskich polityków pozwalają sobie na takie zachowania zmalała praktycznie do zera i że wsparcie dla żołnierzy i funkcjonariuszy broniących naszej granicy jest jednolite – zaznaczył prezydent.

– Ale myślę, że są w naszym kraju tacy politycy, którzy powinni przeprosić za swoje zachowania wobec żołnierzy, którzy bronili naszej granicy i naszego bezpieczeństwa – powiedział Andrzej Duda.

Wyjazdowe posiedzenie rządu. Utworzono strefę buforową

Także w Białymstoku odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Zapadły na nim decyzje, mające ustabilizować sytuację na polskiej granicy. – Przyjęliśmy uchwałę, której konsekwencją praktyczną jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o utworzeniu strefy (buforowej – red.) przy granicy z Białorusią, o której głośno dyskutowano w ostatnich dniach. Elementy rozporządzenia konsultowaliśmy z zainteresowanymi stronami. Chodzi o to, żeby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską i budować lepsze warunki dla służb: zarówno SG, jak i wojskowych oraz policji – informował po wszystkim Donald Tusk.

– Zadaniem państwa jest ochrona i obrona granicy i tutaj nie zmieni tego ani żadna polityka, ani emocje ludzkie. Ja to wszystko szanuję, ale zadaniem państwa polskiego jest użycie wszystkich dostępnych metod, aby granica była bezpieczna, a to znaczy, że granica nie może być bezkarnie przekraczana przez nielegalnych migrantów – podkreślił Donald Tusk.

