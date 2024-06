Zorganizował urodziny Hitlera. Jego proces musi zostać powtórzony

Sąd Okręgowy w Rybniku ogłosił prawomocny wyrok w sprawie głośnych obchodów 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera, które odbyły się w 2017 roku w Wodzisławiu Śląskim. Akt oskarżenia skierowano przeciwko organizatorowi wydarzenia, Mateuszowi S., oraz pięciorgu uczestnikom obchodów.

Proces Mateusza S. zostanie powtórzony

Organ drugiej instancji postanowił częściowo utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i skazać osoby, które wzięły udział w obchodach na kary od trzech do dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sprawa Mateusza S. została jednak skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Decyzja o cofnięciu postępowania do sądu rejonowego miała związek z wnioskiem złożonym przez obrońcę organizatora obchodów. Wskazał on, że w organie pierwszej instancji doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony, niezbędnej w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności, w tym przypadku wyrażonych poprzez zaczerpnięcie opinii biegłych psychiatrów.

Obchody urodzin Hitlera w Wodzisławiu Śląskim

O sprawie obchodów urodzin Hitlera zrobiło się głośno w 2018 roku. Wcześniej dziennikarze „Superwizjera” TVN przedostali się z ukrytymi kamerami do środowiska polskich neonazistów. Opowiedzieli nie tylko o wydarzeniu stanowiącym przedmiot tego postępowania, ale też festiwalu, na którym wznoszono okrzyki „Sieg Heil” i kulisach działania stowarzyszenia „Duma i Solidarność”.

Po publikacji materiału prokuratura wszczęła śledztwo, członkowie grupy zostali zatrzymani i postawiono im zarzuty. W 2022 roku sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok skazujący wszystkich oskarżonych na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Mateusz S., za to i inne przestępstwa, został wówczas nieprawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu.

