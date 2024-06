Ich Troje na festiwalu Pol'and'Rock. Owsiak skorzystał z „puli prezesa”

Popowo-rockowy zespół Ich Troje pod koniec 2025 roku obchodził będzie 30. urodziny. Grupa, mimo upływu czasu, wciąż ma wielu wiernych fanów. Część z nich chciała, by Wiśniewski, Jacek Łągwa i Anna Świątczak pojawili się w sierpniu na jednym z największych festiwali w Europie, organizowanym przez fundację Jurka Owsiaka. Niestety, jury nie wyraziło zgody na występ Ich Troje na Pol'and'Rock Festival.

Fanom nie pozostało nic innego, jak pogodzić się z decyzją organizatorów. 11 czerwca Owsiak przekazał jednak ws. nowe informacje, które wywołały falę pozytywnych komentarzy.

„Wysłaliśmy zgłoszenie. Nie dostaliśmy się na festiwal”

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – fundacja jest organizatorem festiwalu – opublikował oświadczenie ws. Wiśniewskiego. Artysta napisał, że Ich troje "wysłało zgłoszenie, specjalne dla swoich fanów", ale nie zostało ono rozpatrzone pozytywnie. „To, że nie dostaliśmy się na ten festiwal i że nie wystąpimy, to jest prawo organizatora. Mogę powtórzyć tylko to, co mówię za każdym razem, kiedy nie grają nas stacje radiowe. Czasami jest tak, że to, że wy jeździcie na ten festiwal, nie oznacza, że większość sobie tego życzy (...) Ten zespół nigdy nie zdobywał uznania jury. Czy to była Eurowizja, czy festiwal w Opolu – zawsze stała za nami publiczność. To, że jeździcie na Pol’and’Rock – róbcie tak dalej, bo to jest jeden z najważniejszych festiwali w tym kraju” – stwierdził artysta.

Słowa Wiśniewskiego zrobiły wrażenie na Owsiaku, który zobaczył w nich i skromność, i pokorę. „W świecie artystów na najróżniejszych poziomach uprawianej sztuki jest to rzadkie, a wręcz nieistniejące zachowanie, pogodzenie się z decyzją. Nie dość, że propozycja Ich Troje odrzucona, to jeszcze Michał Wiśniewski na ten festiwal wszystkich zaprasza i uznaje decyzję jury” – zauważył szef WOŚP. Przyznał, że postanowił skorzystać z „puli prezesa”. To „furtka”, która pozwala Owsiakowi wybrać i zaprosić na festiwal każdy zespół – pomimo odmowy jury.



Owsiak: Szykuje się kawałek rock'n'rollowego, gorącego piekła!



Postanowił zadzwonić do Wiśniewskiego, a następnie zaprosił go na małą scenę festiwalu. Tym samym zespół Ich Troje zagra na Pol'and'Rocku. „Szykuje się kawałek rock’n’rollowego, gorącego piekła!” – stwierdził Owsiak we wpisie na Facebooku. O tym, że zespół pojawi się na wydarzeniu, sam artysta poinformował także za pośrednictwem Instagrama.

