Szokujące wyniki kontroli w Lasach Państwowych. Tysiące poszły na budowę Miejsca Mocy Bożej

Kontrola w Lasach Państwowych trwa. Wraz z upływem kolejnych tygodni, na jaw wychodzą kolejne informacje związane z uchybieniami.

Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu przekazał, że w zeszłym tygodniu ministra klimatu, Paulina Hennig-Kloska przekazała do Państwowej Komisji Wyborczej pismo dotyczące nieprawidłowości w Lasach Państwowych.

Pismo miało na celu wzięcie przez PKW pod uwagę całego tego systemu, „spójnego z ogólnym systemem panującym między innymi w Funduszu Sprawiedliwości”. – Widzimy podobne symptomy również w Lasach Państwowych w tym finansowaniu, tej niejasnej, korupcjogennej polityce finansowej prowadzonej za poprzednich rządów – dodał polityk.

Nadleśnictwa zmuszane do przelewów na jedną fundację

Dorożała przekazał, że wczoraj podpisał wniosek do prokuratury w sprawie wyników kontroli w RDLP w Białymstoku. Sprawa dotyczy konkretnie Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży. — Fundacji, która działa głównie na terenie Białostockiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale w zasadzie ten proceder był tak skonstruowany, że spośród blisko 430 nadleśnictw w Polsce blisko 150 z nich zostało zmuszonych do tego, żeby przelewać pieniądze na tę konkretną fundację — ujawnił.

Wiceminister wyjaśnił, że był to zorganizowany proceder, który sprowadzał się do wysyłania maili między innymi przez byłego Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych do swoich pracowników, podwładnych, leśniczych. — To były wiadomości zachęcające do przelewów środków finansowych na konkretną fundację. Ta fundacja zajmowała się między innymi tak zwaną walką z ekoterroryzmem oraz świętowaniem 32. rocznicy Radia Maryja — mówił.

Mikołaj Dorożała zaznaczył, że ksiądz Tomasz D., osoba, która najczęściej pojawia się w tych dokumentach, nad którymi trwają prace z prokuraturą, był założycielem i jednocześnie beneficjentem tej fundacji. — Zatrudniony w Lasach Państwowych, pracujący zdalnie. To nieprawdopodobna sytuacja — dodał. — Mówimy o umowach zawieranych na korzystanie z nieruchomości przez Fundację Ekologiczne Forum Młodzieży, umowy darowizn i umowy związanych z obrotem nieruchomości Skarbu Państwa. Uzyskano informację o środkach finansowych przekazywanych przez 162 nadleśnictwa — przekazał polityk.

I dodał, że w latach 2018-2023 była to kwota ponad 730 tysięcy złotych, głównie z terenów RDLP w Białymstoku, Olsztynie i Katowicach.

Za pieniądze zbudowano... Miejsce Mocy Bożej

Część pieniędzy — jak podał Dorożała, kwoty wysokości 50 tysięcy złotych — została przeznaczona na budowę pomnika pana Jana Szyszko czy budowę Miejsca Mocy Bożej.

— Wyniki kontroli wskazują, że mieliśmy do czynienia ze zorganizowanym procederem. Nie ma naszej zgody na coś takiego, na takie przestępstwa i patologie, których dopuszczali się ludzie chodzący w zielonych mundurach z orzełkiem. Dziękuję obecnej Dyrekcji RDLP w Białymstoku, która podjęła próbę oczyszczenia godności munduru leśnika i poprawy wizerunku Lasów Państwowych. Musimy uratować wizerunek leśników i Lasów Państwowych — podkreślił.

Dodał, że do wyprowadzanie publicznych pieniędzy przez poprzedni rząd to „coś, co zasługuje na największe potępienie”.

