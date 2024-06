Leśnicy ostrzegają przed groźnym pasożytem. „Opanujcie się”

Pracownicy LP przestrzegają przed jedzeniem owoców leśnych bezpośrednio z krzaka. Dlaczego? Chodzi tu o jaja tasiemca.

Konsekwencje mogą być bardzo poważne. W mózgu wyrosnąć mogą torbiele

LP nie zniechęca Polaków, by zupełnie zrezygnowali z jedzenia owoców leśnych – przeciwnie, są przecież zdrowe, bez nawozów oprysków i modyfikacji – zaznaczają. Ponadto pięknie pachną, a jeszcze lepiej smakują. Dlaczego więc leśnicy apelują o ostrożność? Wszystko sprowadza się tutaj do larw tasiemca.

Lisy, które przemierzają polskie lasy, mogą być zarażone tasiemcem bąblowcem. Kiedy oddają odchody, część z nich może osadzić się na owocach leśnych. Gdy więc weźmiemy jagodę i zjemy bez uprzedniego umycia, możemy wprowadzić larwy do naszego układu pokarmowego.

Z jaj wykluwają się pasożyty, które przez błonę śluzową jelita przedostają się do różnych narządów – w tym wątroby, płuc, śledziony, mózgu czy kości. Następnie dochodzi do powstania (zwykle) pojedynczych torbieli, które najczęściej wyrastają jednak w wątrobie (60 proc. wszystkich przypadków) i płucach (20 proc.). Na fotografiach jamy brzusznej zmiany mogą przypominać guzy nowotworowe.

Zanim zjesz, zrób „prostą rzecz”

Czy człowiek czuje cokolwiek, gdy „guz” rośnie? Gdy dzieje się to szybko, może on uciskać okoliczne tkanki i upośledzać ich funkcjonowanie. Pęknięcie torbieli bąblowcowej może rzadko doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Torbiel bąblowcowa może również ulec nadkażeniu bakteryjnemu.

Osoba, w której wątrobie znajduje się taka torbiel, może odczuwać bóle brzucha. Jeśli ta rośnie w płucach, mogą pojawić się problemy z oddychaniem czy kaszel. W przypadku, gdy wyrośnie w mózgu, może dojść do zaburzeń neurologicznych i bólów głowy. Torbiel może także (choć niezwykle rzadko) pojawić się w gałce ocznej, co wywołać może problemy z widzeniem.

Lasy Państwowe apelują więc, by nie jeść owoców leśnych bezpośrednio z krzaka, ale najpierw dokładnie je umyć. „Zanim skusicie się na cudowne owoce prosto z krzaczka – opanujcie się” – apelują leśnicy. Ta naprawdę „prosta rzecz” może uratować nas przed przykrymi konsekwencjami.

