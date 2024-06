Nicole Sochacki-Wójcicka: Moja droga nie była prosta. Usłyszałam, że „nie zostanę ginekologiem” póki ta osoba decyduje

– Moja droga nie była prosta z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że miałam pięć ciąż. O czym ludzie zapominają. Mówią: „Robiła specjalizację 10 lat”. Tylko ja urodziłam trójkę dzieci, dwoje żyje. Miałam pięć ciąż po drodze. Przynajmniej po trzech ciążach urlopy macierzyńskie. Przy czym mój ostatni syn urodził się jako wcześniak, więc urlop macierzyński był przez to wydłużony. To jest główny powód. A inny jest taki, że na swojej drodze spotkałam ludzi, którzy byli mi nieprzychylni. I usłyszałam po drodze od kilku osób, decyzyjnych osób, że „Mama Ginekolog” ginekologiem nigdy nie zostanie, póki ta osoba decyduje – wyznała we „Wprost Przeciwnie” Nicole Sochacki-Wójcicka. W podcaście lekarka mówiła też o profilaktyce raka szyjki macicy i trzonu macicy.

Paulina Socha-Jakubowska: Przez jakiś czas stroniłaś od mediów. Nie udzielałaś wywiadów. Nicole Sochacki-Wójcicka: Dalej stronię od mediów i myślę, że to jest takie we mnie – chciałam powiedzieć wyjątkowe – ale już sama nie wiem, czy wyjątkowe w pozytywnym, czy negatywnym tego słowa znaczeniu. Bo na pewno jest tak, że media trochę się na mnie obraziły przez to, że odmawiałam wszystkich wywiadów, wszystkich wystąpień. Uważałam, że lepiej jest, żebym udzielała się tylko na własnych kanałach, na własnych zasadach. I co jakiś czas mam taki przebłysk, że może to była błędna decyzja (…).