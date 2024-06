Andrzej Duda jak prawdziwy komandos. Takich ujęć prezydenta jeszcze nie widziano

Andrzej Duda złożył wizytę w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni. Podczas spotkania prezydent zapoznał się z aktualną sytuacją w związku z trwającymi na Morzu Bałtyckim sojuszniczymi ćwiczeniami BALTOPS–24. – Sprawne funkcjonowanie naszej marynarki wojennej w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa – podkreśliła głowa państwa.

Andrzej Duda: Bałtyk ma znaczenie kluczowe

– Przygotowujemy się do jakichkolwiek działań zaczepnych ze strony rosyjskiej. Wszyscy wiemy, że niestety – zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mamy bez przerwy do czynienia z rosyjskimi prowokacjami. Przede wszystkim prowokacjami lotniczymi, właśnie głównie w rejonie Morza Bałtyckiego – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że „Bałtyk ma znaczenie kluczowe”. – To są nasze porty morskie, nasza infrastruktura krytyczna. To jest zachowanie możliwości handlu i możliwości dostaw także wsparcia bojowego i militarnego właśnie drogą morską, gdyby zaszła taka potrzeba – powiedział. – To jest kwestia absolutnie strategicznych interesów Rzeczypospolitej i w związku z tym sprawne funkcjonowanie naszej marynarki wojennej w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, interoperacyjność sił NATO w rejonie Bałtyku ma dla naszego bezpieczeństwa kluczowe znaczenie – dodawał.

Tego samego dnia Andrzej Duda uczestniczył w spotkaniu z żołnierzami w bazie Jednostki Wojskowej Formoza. Do sieci trafił zdjęcia, na których widać prezydenta w pełnym umundurowaniu, płynącego łodzią motorową z żołnierzami.

Nietypowa wizyta prezydenta. Te zdjęcia robią wrażenie

BALTOPS–24 – na czym polegają ćwiczenia

W ćwiczeniach BALTOPS–24 weźmie udział ponad 50 okrętów wojennych, 25 samolotów, 60 śmigłowców i niemal 12 tys. żołnierzy NATO. Zadania realizowane przez żołnierzy obejmować mają rozminowywanie, wsparcie ogniowe, walkę z okrętami podwodnymi, konwojowanie oraz desant. Ważnym elementem ma być także trening wspólnej odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

Głównym celem BALTOPS 2024 jest demonstracja strategicznej współpracy między partnerami w NATO na poziomie taktycznym i operacyjnym. Po raz pierwszy w ćwiczeniu BALTOPS ma zostać położony nacisk na ochronę infrastruktury podmorskiej.

BALTOPS–24 będzie się odbywało w dużej mierze wokół szwedzkiej wyspy Gotlandia, która jest jednym z najbardziej zagrożonych rosyjską agresją obszarów Bałtyku. Oprócz tego żołnierze ćwiczyć będą także w okolicach Sztokholmu, Zatoce Botnickiej, Zatoce Ryskiej, w Niemczech, na Litwie i w Polsce. Ćwiczenie potrwa do 22 czerwca.

