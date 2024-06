Zaskakujący ruch prezydenta. Chodzi o Mikołaja Pawlaka

Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie, o czym kancelaria poinformowała w środę, 19 czerwca.

Jeden sędzia został powołany do Sądu Najwyższego, trzech sędziów do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, trzech kolejnych do Sądów Apelacyjnych, 29 sędziów będzie orzekać w Sądach Okręgowych, natomiast 23 w Sądach Rejonowych.

Mikołaj Pawlak powołany przez Andrzeja Dudę

Jedno nazwisko z tej listy zwraca szczególną uwagę. Chodzi o Mikołaja Pawlaka, którego Andrzej Duda powołał do orzekania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.

Zanim polityk został mianowany Rzecznikiem Praw Dziecka, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. To właśnie jego podpis widnieje pod dokumentami dotyczącymi przekazania środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania do inwigilacji. Dodatkowi jako dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w resorcie koordynował działanie Funduszu Sprawiedliwości.

Pawlak został wezwany w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Miał zeznawać przed komisją śledczą, ale zdecydował się na zadziwiający ruch.

Przed komisją zeznał, że pracując w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadał za wstępną wersję umowy w sprawie przekazania CBA środków na zakup Pegasusa. Jak zapewniał, sam nie wiedział, na jaki cel były przeznaczone pieniądze.

