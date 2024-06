Obajtek o nowych limuzynach w Orlenie. Spółka ujawniła kluczowy szczegół

Daniel Obajtek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o nowych nabytkach Orlenu. „Nowe limuzyny w Grupie Orlen – w sumie to w koncernie zapadła wreszcie jakaś decyzja. Jestem pod wrażeniem” – ironizował były prezes spółki.

Daniel Obajtek o limuzynach w Orlenie

Stwierdził, że korzystniejszym rozwiązaniem z perspektywy polskiej gospodarki byłoby podjęcie konkretnych działań „w kwestii nowych inwestycji albo poprawy wyników firmy, które szorują po dnie”. Zapewnił też, że ludzie przypomną sobie o jego sposobie kierowania spółką „jesienią i zimą, przy horrendalnych podwyżkach za gaz”.

„My obniżyliśmy je dla przedsiębiorców aż 9-krotnie i (...) prawie 30 mld zł trafiło na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych” – dodał Obajtek, opatrując wpis opublikowany w serwisie X (dawniej Twitter) hashtagiem #StopPodwyżkom.

„Nowy zarząd ORLEN nie kupił żadnego auta”

O komentarz w sprawie zakupu limuzyn dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski poprosił biuro prasowe Orlenu. „Nowy zarząd ORLEN nie kupił żadnego auta na swoje potrzeby” – przekazano. Przedstawiono również wykaz samochodów zarządu z datami podpisania umów leasingowych. „Każda umowa leasingu była poprzedzona zamówieniami składanymi w latach 2021-2023. Jest to jednocześnie najdroższa flota aut w historii spółki, z której korzystał zarząd” – dodano.

Z wiadomości wynika, że w 2021 roku podpisano umowy na cztery samochody Audi, w 2022 roku – dwa samochody BMW i jeden Audi, a w 2023 roku – trzy samochody BMW. Ostatni kontrakt datowany jest na maj 2024 roku, jednak biuro prasowe zaznaczyło, że został on podpisany „na podstawie zamówienia członka zarządu we wrześniu 2023 roku”. Oznacza to, że wszystkie decyzje zapadły przed odejściem Obajtka ze stanowiska prezesa Orlenu.

