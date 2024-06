Niemcy znów podrzucili migrantów do Polski? Beata Szydło grzmi: Skandal

„Sueddeutsche Zeitung” analizuje oskarżenia kierowane przez Polskę wobec niemieckiej policji, która przerzuciła do Osinowa Dolnego rodzinę afgańskich uchodźców. Niemiecki dziennik na wstępie zaznaczył, że od miesięcy na przejściach granicznych z Polską można spotkać lokalnych funkcjonariuszy, którzy zapobiegają nielegalnej migracji. Dodano, że działania te zostały zintensyfikowane w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej.

„Czasami można zaobserwować niezwykłe sceny, takie jak w sobotnie popołudnie na moście granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami. Podjeżdża ciemnoszara furgonetka z czarnymi szybami, policjanci wzywają pasażerów do pośpiechu i proszą ich o szybkie przekroczenie mostu do Polski z bagażami. I tak kilkunastu mężczyzn, kobiet i dzieci wyruszyło przez ulewny deszcz z walizkami i zwierzakiem” – czytamy.

Niemcy znów podrzucili migrantów do Polski? Opozycja ochoczo komentuje doniesienia zza Odry

„SZ” zapytało o sprawę niemiecką policję, ale do momentu ukazania się tekstu redakcja nie dostała odpowiedzi. Jako Wprost.pl również skierowaliśmy pytania do polskiej Straży Granicznej, ale w tej sprawie także nie otrzymaliśmy do tej pory żadnych odpowiedzi. Jak usłyszeliśmy, sprawa jest weryfikowana. Sytuację ochoczo komentują za to politycy opozycji.

„Może i rozmawiał, ale nie został wysłuchany” – napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, zamieszczają screen naszego tekstu. Były premier nawiązał do spotkania Donalda Tuska z Olafem Scholzem, na którym miała zostać poruszona sprawa podrzucenia migrantów.

twitter

Sebastian Kaleta zwrócił się do Macieja Duszczyka

„Panie Ministrze Macieju Duszczyku, to także wypadek przy pracy niemieckich służb? Jak Pan teraz ich usprawiedliwi? Jaka jest reakcja rządu RP? Znowu będziecie udawali, że nic się nie dzieje?” – napisał Sebastian Kaleta. Polityk PiS oprócz screenu tekstu Wprost.pl zamieścił także fragment rozmowy wiceszefa MSWiA w Radiu Zet. „Niemcy wysłali list z wyjaśnieniami, przeprosili, naruszenie procedur, system naprawczy. Absolutnie wypadek przy pracy” – mówił Duszczyk.

twitter

„Panie Ministrze Macieju Duszczyku, ale jak to? Przecież Pan mówił, że tamto to był jednorazowy wypadek, że Niemcy już przeprosili… Panujecie w ogóle nad tym co się dzieje na naszych granicach? Proszę o informację czy poniżej opisana sytuacja miała miejsce, czy o tym wiedzieliście i jak planujecie zareagować” – wtórował mu Marcin Przydacz.

twitter

Beata Szydło o „żałosnych apelach MON”

„Czyli to prawda, że podczas rozmowy z Scholzem, Tusk zaproponował Niemcom zwrot paliwa do radiowozów podrzucających nam migrantów” – ironizował Sławomir Mentzen. „Niemcy zwożą migrantów do Polski autobusami, szef MON wygłasza żałosne apele w telewizji. O co w tym chodzi? Kto dba o bezpieczeństwo Polaków?” – napisała w opisie nagrania Beata Szydło.

twitter

– Skandal. Czytam właśnie, że niemieckie media donoszą, że niemiecka policja dostarcza do Polski kolejne transporty nielegalnych migrantów. Tusk mówi, że rzekomo rozmawiał z kanclerzem Scholzem, żeby wyjaśnić tę sprawę. Kosiniak-Kamysz błaga aktywistów, żeby nie pomagali nielegalnym migrantom. Co to jest, czy to jest rząd, który dba o nasze bezpieczeństwo? – była premier.

„Kabaret, a nie rząd. Wstyd. Takie są skutki telefonu Tuska do Scholza – jeszcze więcej podrzucanych do Polski przez Niemcy migrantów. Smutne, bo chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków, które dziś w wyniku indolencji Tuska jest zagrożone…” – stwierdziła z kolei Anna Krupka.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik o kwestii migracji w Polsce. „Donald Tusk działa podobnie jak PiS”Czytaj też:

Migranci szturmują polską granicę. Schetyna: Tam nie ma już rodzin z dziećmi