Małgorzata i Aleksandra żyją z rakiem. Obie podkreślają: „Nie mówcie, że musimy być silne. Nie musimy”

Cały czas się zdarza, że ktoś powie „będzie dobrze”, „nie martw się, musisz być silna”. To „musisz być silna” jest chyba najtrudniejsze, bo mam czasami naprawdę gorszy moment i to, czego w danej chwili pragnę, to właśnie nie być silną – wyznała Aleksandra Wiederek-Barańska. – Czasami, jak ktoś mi mówi, że „muszę być silna”, odpowiadam, odpisuję, że nic nie muszę. Czasem jestem, a czasem nie. Bo jak mi ktoś powie, że będzie dobrze, a ja nie wiem jak będzie? A potem, jak będzie źle, to co ja mam tej osobie powiedzieć? Raz usłyszałam „pani Małgorzato, to będzie ostatnia chemioterapia w pani życiu”. Cztery lata później okazało się, że jednak nie… – dodała Małgorzata Sajan. Rozmowa o sile „onkosióstr” do usłyszenia w najnowszym odcinku podcastu „Wprost Przeciwnie”.

Paulina Socha-Jakubowska: Olu, w 2021 roku mówiłaś mi tak: „Nigdy nie pytałam, ile lat dają mi statystyki. Gdybym przed pięcioma laty zaczęła żyć tylko przekazem, że na 95% w ciągu tych pięciu lat umrę, pewnie totalnie załamałabym się". Minęły kolejne cztery lata… Aleksandra Wiederek-Barańska: Gdybyś dzisiaj mnie zapytała, czy boję się śmierci, opowiedziałabym, że w tym momencie nie boję się, ale co będzie, kiedy będę w takim stanie, że będę czuła, że to się zbliża? Zupełnie inaczej będę się zachowywała. Jestem cały czas w leczeniu. To leczenie nie skończy się, tzn. skończy się, ale wtedy ja też się skończę. Z perspektywy osoby zdrowej można by powiedzieć, „o rety", że to trwa cały czas. Ja też mam czasami takie myśli, ale podchodzę do tego na zasadzie: „Dobra, jak działa, to niech jak najdłużej działa, bo mogę cały czas żyć". A to życie jest różne. Są chwile gorsze, znacznie gorsze, bardzo złe, ale przychodzą też momenty znacznie lepsze i tego się trzymam. Dla mnie ważne jest to, że twoja historia jest historią o zmianie świadomości dotyczącej raka i rozpoczęciem traktowania go, jako choroby przewlekłej, z którą można, jak widać, tak pięknie żyć. Ale zanim wrócimy do tego wątku, zacytuję słowa Gosi: „Śmierci się nie boję, przynajmniej wiem, że przez ostatnie lata przeżyłam najcudowniejsze chwile w moim życiu. Szaraczek zaczął żyć na milion procent". Małgorzata Sajan: Tak. I teraz jest chyba milion tysięcy procent. Ten cytat ze mnie jest sprzed roku, dowiedziałam się wtedy, że mam przerzuty. I wtedy nie wiedziałyśmy jeszcze za bardzo, czy leczenie działa. Teraz wiem, że działa. Dalej się leczę i – jak powiedziała Ola – też mam nadzieję, że jak najdłużej w tym leczeniu będę. Bo dopóki leki działają, to ja będę z wami. Dalej śmierci się nie boję, wiem, że ona może nastąpić w każdej chwili, ale jestem tutaj, przyjechałam do Warszawy, jutro idę na koncert. Jest świetnie.