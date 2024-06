Członkowie Grupy Wagnera zatrzymani w Polsce. „Działalność obcego wywiadu”

Akt oskarżenia przeciwko członkom Grupy Wagnera Adreiowi G. i Alexowi T. trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie 19 czerwca. Oskarżeni odpowiedzieć mają m.in. za branie udziału w działalności obcego wywiadu oraz o udział w międzynarodowym związku o charakterze zbrojnym mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Oskarżenia o działalność szpiegowską

To kontynuacja sprawy z sierpnia ubiegłego roku, kiedy to służby zatrzymały obu mężczyzn w związku z rozprowadzaniem na terenie Polski materiałów zachęcających do dołączenia do Grupy Wagnera.

„Oskarżonym zarzucono również działalność na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej (Służby Wywiadu Zagranicznego) poprzez prowadzenie tzw. wojny hybrydowej, w tym działań propagandowych, mających na celu destabilizację sytuacji politycznej i wyrządzenie Rzeczypospolitej Polskiej szkody” – pisze w najnowszym komunikacie prokuratura.

Mężczyźni byli w stałym kontakcie z mocodawcami

Zatrzymani mężczyźni posiadali ponad 3 tys. materiałów propagandowych promujących Grupę Wagnera, które zgodnie z komunikatem służb miały zostać im przekazane w Moskwie. Jeszcze przed zatrzymaniem zdążyli oni rozkleić ok. 300 takich ulotek na ulicach Krakowa i Warszawy.

Jak informowały służby, mężczyźni na bieżąco dokumentowali swoje działania fotografując miejsca oklejane materiałami propagandowymi. Za wykonanie zadania otrzymać mieli nawet 500 tys. rubli rosyjskich, czyli ok. 20 tys. złotych. Służby ustaliły także, że mężczyźni byli w stałym kontakcie ze swoimi mocodawcami, którzy wysyłali im wskazówki dotyczące działań.

Ówczesny szef MSWiA, a zarazem koordynator służb Mariusz Kamiński pisał: „ABW współdziałając z Policją, zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m.in. szpiegostwa, i trafili do aresztu”.

