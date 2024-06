Leśnicy opublikowali zdjęcia tajemniczych norek. „To nie słynne gruzińskie jaskinie w Wardzie”

W niemal całym kraju natrafić możemy natrafić na tajemnicze otwory, wydrążone w stromych brzegach rzek czy żwirowni. Warto być ostrożnym, bo należą do jaskółek.

„Pamiętajcie, żeby nie zbliżać się do kolonii”

LP wyjaśniają, że na fotografii znajduje się kolonia brzegówki. Ten wyjątkowy ptak to jeden z trzech gatunków jaskółki gniazdującej w Polsce. Riparia riparia nie lepi gniazd, a zamiast tego drąży tunele o długości nawet 150 centymetrów (co zajmuje jej około 3-4 dni). Brzegówka raczej unika skupisk ludzkich, choć nie oznacza to, że ucieka na widok człowieka, bo tak nie jest.



Jaskółki są bardzo romantyczne – łączą się w pary i wspólnie budują swoje wyjątkowe „gniazda” (a raczej nory). Następnie składają w nich swoje jaja. 15 dni później wykluwają się z nich młode – w jednym lęgu (chodz o jaja wysiadywane jednocześnie) jest ich od czterech do sześciu sztuk. Warto dodać, że raz wydrążony tunel służy ptakom przez wiele lat. Tak, jak na załączonym obrazku, występują w skupiskach. Lasy Państwowe wyjaśniają, że brzegówki wybierają rzeki nieregulowane – niekiedy też kopalnie kruszywa, ale najbliżej im do środowiska wodnego.



Co jedzą? Głównie owady, które zjadają, szybując w powietrzu. „Wykonują przy tym niesamowite akrobacje” – piszą leśnicy. W sytuacji, gdy zauważymy norki, lepiej do nich nie podchodzić. „Pamiętajcie o tym, żeby nie zbliżać się do ich kolonii – wszak to ich gniazda, w których wymagają spokoju” – apelują pracownicy Lasów Państwowych.

Czy brzegówki pięknie śpiewają?



Co jeszcze warto wiedzieć o brzegówkach? W latach 2013-2018 liczebność jaskółek w Polsce wynosiła ok. 150-300 tysięcy par. Długość ich ciała to ok. 12-13 centymetrów. Ważą zaledwie 11-20 gramów. Licząc na piękny śpiew ptaka, możemy się mocno rozczarować – brzegówki wydają z siebie jedynie ciche zgrzytanie.

