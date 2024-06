Śmierć noworodka w Gorzowie Wielkopolskim. Areszt tymczasowy dla rodziców

19-dniowy noworodek trafił do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim w środę. – Dziecko jest w stanie krytycznym. Jego stan jest na tyle poważny, że już niewiele możemy zrobić. Z relacji matki wynikało, że zły stan dziecka, to kwestia jakiegoś zatrucia pokarmowego. Natomiast relacja ratownika i pogłębione badania wskazały, że jego ciężki stan wynika z uszkodzeń mózgu i odklejenia siatkówki oka. W związku z tym podjęliśmy podejrzenia, że to dziecko było maltretowane – mówił w rozmowie z TVN24 Paweł Trzciński, rzecznik szpitala. Niestety, mimo starań lekarzy dziecka nie udało się uratować. Chłopczyk zmarł.

W piątek 21 czerwca w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zostali przesłuchani rodzice noworodka. – Rodzice usłyszeli zarzut znęcania się nad osobą nieporadną oraz zarzuty spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego noworodka. Oboje nie przyznali się do popełnienia zarzucanych mu czynów, zanegowali w ogóle stosowanie przemocy wobec własnego dziecka. Złożyli dosyć obszerne wyjaśnienia, które na dalszym etapie będziemy sprawdzać – przekazała prokurator Agnieszka Weryńska, cytowana przez rmf24.pl.

Jak poinformował Polsat News, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące wobec dwojga podejrzanych – matki i ojca dziecka. Decyzja została podjęta w związku z zachodzącą obawą matactwa 25-letniej kobiety i jej 27-letniego partnera. – W sprawie przesłuchano część świadków, natomiast należy przesłuchać jeszcze świadków z najbliższego kręgu rodziny i bliskich, a podejrzani mogliby wpływać na ich zeznania – poinformowała sędzia Olimpia Barańska-Maluszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

