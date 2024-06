Brudzi okna, parapety i samochody. Wyjaśniamy, czym jest pomarańczowy pył

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał w czwartek 20 czerwca przed pyłem saharyjskim, który zbliżał się do naszego kraju. Najnowsze prognozy od Centrum Prognozowania Pyłu w Barcelonie pokazują, że pył znad Sahary w piątek utrzymuje się nad naszym krajem, ale przesuwa się w stronę wschodu. Pył saharyjski najprawdopodobniej opuści nasz kraj w nocy z soboty na niedzielę.

Pomarańczowe niebo nad Polską. Tłumaczymy, o co chodzi

Nawiewanie pyłu znad Sahary nad teren Europy jest zjawiskiem cyklicznym. Można go zauważyć na oknach, parapetach, czy samochodach. Jak pył saharyjski wpływa na nasze życie? Wszystko zależy od koncentracji, wielkości cząstek, długości czasu narażenia oraz aktualnego stanu zdrowia narażonych osób.

Jeśli chodzi o zdrowie publiczne, pył znad Sahary może przenosić różne patogeny, takie jak bakterie, wirusy i grzyby, co potencjalnie zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Ludzie mogą doświadczać podrażnień oczu, gardła i skóry, a także trudności z oddychaniem. Jeśli pył saharyjski osiądzie na zbiornikach wodnych, może wpływać na jakość wody i życie wodne. W przypadku paneli słonecznych zmniejsza ich wydajność.

Pył saharyjski nad Polską. Jak wpływa na nasze życie?

Pył saharyjski osiągając gęsto zaludnione obszary, może też pogorszyć jakość powietrza, zwiększając stężenie cząstek zawieszonych PM10 i PM2.5. To z kolei może przyczyniać się do problemów zdrowotnych, zwłaszcza u osób z chorobami układu oddechowego, jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pył znad Sahary może także zmniejszać widoczność, co ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i lotniczego.

Pył saharyjski może również blokować światło słoneczne, co wpływa na lokalny klimat, potencjalnie prowadząc do chłodniejszych temperatur w ciągu dnia. Pył znad Sahary jest na koniec bogaty w minerały, takie jak fosfor, które mogą nawozić gleby w innych regionach, takich jak Amazonia. Z drugiej strony, gdy pył osiada na śniegu i lodzie, może przyspieszać ich topnienie przez zwiększenie absorpcji promieni słonecznych.

