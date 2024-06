Silne burze nadciągają nad Polskę, przyniosą grad i wichury. Możliwe nawet trąby powietrzne

Centrum niżu Xandria około godziny 18 przemieszczało się około godziny 18 nad północnymi Niemcami.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl, Arleta Unton-Pyziołek, nad zachodnią Europą rozwinęły się trzy zgrupowania poważnych burz. Jedno przemieszczało się nad Brandenburgią, o godzinie 18:30 wkroczyło nad Ziemię Lubuską i Pomorze zachodnie, kierując się w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, Piły i Stargardu.

Drugie burzowe zgrupowanie przemieszczało się nad Czechami, wkraczając potem na teren Polski i sunąć w kierunku Wrocławia, Legnicy, Głogowa i Leszna. Trzecie w nocy dotrze do naszego kraju, wędrując ze Szwajcarii przez Saksonię. O froncie poinformował też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Możliwa nawet trąba powietrzna

Sieć Obserwatorów Burz przestrzega przed ekstremalnym zagrożeniem burzowym.

„Podniesiono stopień zagrożenia do najwyższego – EXT, ekstremalnego zagrożenia burzowego. Zjawiska pogodowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, nieść poważne i rozległe szkody materialne, szkody w drzewostanie czy przerwy w dostawach prądu” – poinformowano w mediach społecznościowych.

Na platformie X.com (dawniej Twitter) obserwatorzy zamieścili mapę z zaznaczonymi obszarami szczególnie intensywnych burz. „Głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy lokalnie do 5-7 centymetrów, silne konwekcyjne porywy wiatru o prędkości miejscami powyżej 120 kilometrów na godzinę, zwłaszcza w przypadku silnych zjawisk downburst czy powstania sygnatury bow echo, nawalne opady deszczu prowadzące do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej” – wymieniają autorzy wpisu. Dodano, że „możliwe jest również wystąpienie przynajmniej jednej trąby powietrznej”.

Gwałtowna burza z obfitymi opadami gradu wielkości małych jaj przeszła już przez Lubomierz (Dolnośląskie). Zdjęcia i nagranie opublikowano na profilu SOB.

Wszyscy mieszkańcy Polski powinni otrzymać na swoje telefony alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś i w nocy (21/22.06) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – czytamy w wiadomości SMS.