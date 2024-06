Poruszający apel partnera zaginionej 32-latki. „Proszę, wracaj”

Katarzyna Oldenburg ostatni raz widziana była 13 czerwca. Wtedy też 32-latka wyszła o godz. 8.00 z mieszkania w pomorskim Debrznie. Niecałą godzinę później kamery uchwyciły ją, kiedy robiła zakupy w sklepie Groszek przy ul. Ogrodowej 4. To ostatnie miejsce, gdzie była widziana.

W chwili zaginięcia ubrana była w szary prążkowany, niezapinany sweter, białą koszulkę, czarne getry i czarne płócienne buty. Miała ze czarny sobą plecak, na twarzy okulary. Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie prosi o pomoc w znalezieniu kobiety.

Poruszający apel partnera Katarzyny Oldenburg

Z poruszającym apelem zwrócił się także partner zaginionej kobiety. Jak dowiadujemy się z jego wpisów, kobieta zostawiła w domu pod jego opieką dwójkę dzieci – 7-letniego Kacpra i 5-letnią Amandę. „Jeżeli to widzisz, proszę, wracaj do naszego domu i do dzieci. Odezwij się” – pisze mężczyzna.

„Wyszłaś z domu bez żadnych wyjaśnień. Nie wiem dlaczego tak postanowiłaś. Gdziekolwiek jesteś, odezwij się i powiedz, że jesteś cała i zdrowa, i że wracasz do nas do domu. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak dzieci za tobą tęsknią” – apeluje mężczyzna.

I dalej. „Kacper codziennie modli się z płaczem, żebyś wróciła i mówi, że się bardzo kochamy. Mam nadzieję, że zobaczysz gdzieś ten post i zrozumiesz, jak bardzo tęsknimy. Jeśli Ci coś grozi, nie bój się komuś powiedzieć, a na pewno Ci pomoże i zadzwoni na 112. Czekamy na Ciebie w domu” – wzywa.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionej 32-latki

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu kobiety, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Człuchowie pod numerem telefonu 47 74 25 722, pod numer alarmowy 112, bądź z najbliższą jednostką Policji.

