Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Polacy podzieleni w nowym sondażu

W X kadencji Sejmu pracuje Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Zbigniew Ziobro przed komisją śledczą? Najnowszy sondaż

Zbigniew Ziobro ma stawić się na przesłuchanie przed komisją w poniedziałek 1 lipca. W sondażu, który zrealizował IBRiS na zlecenie Radia Zet, Polacy zostali zapytani, czy sejmowa komisja śledcza powinna wzywać na przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości niezależnie od jego aktualnego stanu zdrowia. Kilka miesięcy temu polityk wycofał się z aktywnego życia politycznego ze względu na zdiagnozowaną chorobę nowotworową.

21,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „zdecydowanie” jest za takim rozwiązaniem, a 13 proc. „raczej”. Łącznie 34,8 proc. badanych stoi na stanowisku, że były minister sprawiedliwości powinien zostać przesłuchany. Przeciwnego zdania jest 53,7 proc. respondentów, w tym 23,3 proc. „raczej” uważa, że komisja śledcza nie powinna wzywać polityka, a 30,4 proc. – „zdecydowanie nie”. 11,5 poc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Radio Zet przedstawiło również bardziej szczegółowe wyniki badania, w których widać różnice w prezentowanych odpowiedziach w zależności od upodobań politycznych. Przeciwni wzywaniu Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą są w zdecydowanej większości zwolennicy PiS i Konfederacji. 87 proc. z tej grupy respondentów nie chce przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości, a 11 proc. opowiada się za. Wśród wyborców KO, Trzeciej Drogi i Lewicy proporcja się zmienia. Za przesłuchaniem Zbigniewa Ziobry jest 61 proc., a 27 proc. przeciwko.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 21-22 czerwca 2024 roku metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1067 osób.

