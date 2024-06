Policja poszukuje Zbigniewa Ziobry. Nie odebrał wezwania na przesłuchanie

Zbigniew Ziobro miał stawić się na przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa, jednak nie odebrał jeszcze wezwania do stawiennictwa.

– Z tego, co wiem, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć. Słyszę, że pan były minister Ziobro pojawia się w Warszawie. Gdzie mieszka, tego dokładnie nie wiem, czy za granicą, czy w swoim miejscu zamieszkania – mówił w Programie 1. Polskiego Radia Marcin Bosacki, wiceprzewodniczący komisji. Dodał, że zaproszenie wyszło „grubo ponad dwa tygodnie temu”. – Na razie unika jego odebrania. Ale mam nadzieję, że nie stchórzy, tylko się pojawi przed komisją – powiedział.

Ziobro będzie dalej unikał zaproszeń? „Poradzimy sobie bez niego”

„Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa” miały być efektem pracy komisji śledczej ds. Pegasusa, a Ziobro „byłby naturalnym ostatnim przesłuchanym świadkiem w tym wątku”. – Jeśli pan Ziobro dalej będzie unikał naszych zaproszeń, to poradzimy sobie bez niego. Organy państwa będą go poszukiwać, dopóki nie przyniesie to efektu – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Do sprawy odniósł się także europoseł KO, Bartłomiej Sienkiewicz. – On zachowuje się jak szef zorganizowanej grupy przestępczej, który chce uniknąć odpowiedzialności – mówił w Polsat News były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zbigniew Ziobro miał być przesłuchany 1 lipca.

Polacy nie chcą, by Ziobro stanął przed komisją

Jak wynika z badania IBRiS, które zlecone zostało przez Radio ZET, stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest powodem, dla którego większość Polaków sprzeciwia się wzywaniu go na przesłuchanie.

21,8 procent respondentów było za tym, by polityk stanął przed komisją śledczą ds. Pegasusa, 13 procent ankietowanych raczej się zgodziło. Innego zdania było 23,3 procent pytanych o to ludzi, a zdecydowanie przeciwnych było 30,4 procent osób udzielających odpowiedzi. Z kolei 11,5 procent badanych nie miało w tej sprawie zdania.

