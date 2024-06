Szymon Hołownia ostro atakuje TK. „Jest w stanie zapukać w dno od spodu”

– Nie mam słów, żeby to skomentować. To, co robi Trybunał Konstytucyjny w sprawie działań Sejmu, to działalność antypaństwowa, wywrotowa, sabotaż ustrojowy i to trzeba powiedzieć sobie jasno – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że była posłanka PiS „Krystyna Pawłowicz sama orzeka ws. wyłączenia samej siebie ze składu orzekającego, kiedy sądzeni są jej byli partyjni koledzy”. – To już nawet nie jest kpina, tylko robienie z sądownictwa konstytucyjnego kabaretu – stwierdził Hołownia.

Szymon Hołownia o TK i Krystynie Pawłowicz. „Nie pozwolimy zakneblować Sejmu”

– Nikomu nie pozwolimy zakneblować Sejmu, zamrażać Sejmu i podnosić twierdzeń, że oto Sejm od pół roku pracuje nielegalnie, bo to jest głupota prawna, to trzeba sobie powiedzieć jasno i też łamanie wszystkich standardów demokratycznych, jakie można sobie wyobrazić – kontynuował marszałek Sejmu.

– Ten Sejm wybrały miliony Polek i Polaków, ma pełną legitymację ustrojową, wybory były ważne, stąd mój apel do Trybunału Konstytucyjnego, który sprowadził sądownictwo konstytucyjne na dno, a później usłyszeliśmy jeszcze, że jest w stanie zapukać w to dno od spodu, żeby powstrzymał się od kompromitowania polskiego państwa – dodał Hołownia.

Szymon Hołownia zaapelował do Andrzeja Dudy. Domaga się „zaprzestania niewłaściwej gry”

Marszałek Sejmu zwrócił się także do Andrzeja Dudy, aby „zaprzestał tej niewłaściwej z punktu widzenia stabilności ustrojowej gry z Trybunałem Konstytucyjnym, którą do tej pory toczył”. – Sejm pracował, pracuje i będzie pracował normalnie, niezależnie jakie zdanie mają w tej sprawie byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ubrani teraz w togi sędziów tego gremium – zakończył Hołownia.

Czytaj też:

Mamy nowych posłów w Sejmie. Złożyli ślubowanieCzytaj też:

Awantura w Sejmie. Błaszczak i Czarnek domagali się reakcji od Hołowni