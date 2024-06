W Bałtyku żyje jedno z najstarszych zwierząt świata. Przypomina meduzę

Niedawno pisaliśmy o rekinach zamieszkujących Morze Bałtyckie. Co prawda większość rekinów woli środowisko o wyższym zasoleniu niż nasz Bałtyk, ale trzy odmiany przystosowały się na tyle, by móc funkcjonować w wodach naszego morza. Należą do nich rekin psi, koleń pospolity i lamna śledziowa. Żaden z nich jednak nie stanowi dla człowieka zagrożenia.

Żebropławy pobiły rekord. Są najstarsze wśród zwierząt

Teraz opublikowano kolejne badania związane z wodami Bałtyku. Okazuje się, że nasze morze jest domem najstarszych zwierząt świata. Żebropławy (ctenophora), bo o nich mowa, mogły być najbliższe organizmowi, który żył setki milionów temu. Dotychczas za najstarsze na świecie uważano gąbki. Ich wiek szacowano na około 500 milionów lat. Teraz to żebropławy wysunęły się na prowadzenie w plebiscycie najstarszych zwierząt świata.

Jak wyjaśnił profesor Daniel Rokhsar z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, najnowszy odkryty wspólny przodek wszystkich zwierząt prawdopodobnie żył 600-700 milionów lat temu. Trudno dokładnie stwierdzić, jaki był, ponieważ stworzenia te nie pozostawiły po sobie skamieniałości. – Możemy jednak użyć porównań do wciąż żyjących zwierząt i wiemy, że najwięcej wspólnego mają z żebropławami – powiedział naukowiec.

W Bałtyku żyją dwa ze stu gatunków żebropławów

Żebropławy przypominają meduzy, jednak w przeciwieństwie do nich nie są w stanie poparzyć człowieka. Szansa na spotkanie oko w oko z tymi organizmami jest niewielka, bowiem standardowym miejscem ich bytowania są morskie głębiny. Można na nie trafić 6,5 kilometra w głąb morza. W naszym Bałtyku występują dwa gatunki żebropławów – groszkówka i mnemiopsis leidyi – na świecie jest ich sto.

Gdy morze wyrzuci je na brzeg, przypominają bezkształtną galaretę.

