RCB ostrzega przed intensywnymi opadami. Możliwe podtopienia

Zarówno na platformie X, jak i za pośrednictwem rządowej strony RCB wydało alert w sprawie burz, które dotyczą centralnej, południowej i wschodniej części Polski. „W czasie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – sugerują eksperci z państwowej jednostki. Komunikaty zostały już najprawdopodobniej wysłane w postaci wiadomości SMS do adresatów, którzy mieszkają na terytoriach, gdzie wystąpić może zagrożenie.



Alert RCB dotyczy Małopolski, Śląska czy Podkarpacia

RCB wskazuje, że za dnia 27 czerwca i w nocy z czwartku na piątek mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu. Chodzi tu o ostrzeżenie drugiego stopnia. Wziąć je pod uwagę powinni mieszkańcy województw:

dolnośląskiego (powiaty: kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki i zgorzelecki),

łódzkiego (powiaty: bełchatowski, brzeziński, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski),

małopolskiego,

śląskiego,

podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki, brzozowski, dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski),

świętokrzyskiego (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski, Kielce, kielecki, konecki i staszowski),

wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, kaliski, Kalisz, kolski, Konin, koniński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki i wrzesiński),

opolskiego (powiat oleski).

Mówiąc o opadach, eksperci szacują, że w podanym czasie może miejscami spaść nawet 35-55 milimetrów deszczu (czyli stosunkowo dużo). Oprócz tego burzom towarzyszyć może wiatr, który powieje gdzieniegdzie z prędkością nawet 70 kilometrów na godzinę. W niektórych rejonach mogą wystąpić także opady gradu (drobnych, twardych bryłek lodu).

Instrukcja w sytuacji, gdy istnieje ryzyko podtopienia

RCB przypomina, że – chcąc zminimalizować ryzyko ewentualnych nieprzyjemnych, także zagrażających zdrowiu i życiu, zdarzeń – należy m.in. pochować/zdjąć z parapetów i podwórek przedmioty, które mogą zostać uniesione przez wiatr. Ponadto warto pomyśleć o przeparkowaniu pojazdu w bezpieczne miejsce, jeśli znajduje się w pobliżu drzew/lasu. Należy też zadbać o bezpieczeństwo zwierząt, szczególnie tych, które spędzają czas głównie na zewnątrz.

W razie, gdyby doszło do przerwy w dostawie prądu, warto wcześniej przygotować latarki – wymienić w nich baterie lub naładować akumulatory. W przypadku osób, które planują przemieszczać się autami – powinny zachować one szczególną ostrożność, ponieważ konary drzew i gałęzie mogą zostać złamane i opadać lub przemieszczać się z wiatrem. Ponadto „przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu” – zaznacza RCB.

W razie zagrożenia podtopieniem należy stosować się do komunikatów telewizyjnych czy radiowych – chodzi o takie wydawane przez lokalne media we współpracy z władzami, a cenne rzeczy wnieść na wyższe piętra budynku, by nie sięgnęła ich woda. Warto też wcześniej naładować powerbanka, by jak najdłużej móc korzystać z telefonu. Trzeba też przeparkować samochody w miejsca, gdzie nie zostaną zalane przez wodę, a także zabezpieczyć budynek i w razie potrzeby mieć do dyspozycji worki z piaskiem, które uniemożliwią wodzie wpłynięcie w głąb danego terenu/budynku.

W razie potrzeby wezwij fachową pomoc

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu można, a nawet trzeba wezwać służby, np. straż pożarną czy pogotowie – dzwoniąc pod nr 112.

