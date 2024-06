Wiemy, kto pokrył koszty naprawy policyjnego Black Hawka. Chodzi o 2,5 mln zł

Policyjny Black Hawk, który niecały rok temu został uszkodzony w trakcie wojskowego pikniku, wrócił już do służby – poinformowało RMF FM. Naprawą śmigłowca zajęły się Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Trwała ona łącznie osiem miesięcy i kosztowała 2,5 mln zł, z czego sama naprawa łopat wirnika nośnego miała wynieść ponad 2 mln zł.

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy RMF FM, koszt naprawy nie kwalifikował się do zwrotu z ubezpieczenia. Pieniądze na nią pochodziły w znacznej mierze z budżetu rzeczowego policji. Część kwoty pokrył także pilot śmigłowca. Poniósł on maksymalną możliwą odpowiedzialność finansową – trzykrotność miesięcznego uposażenia.

Incydent z policyjnym Black Hawkiem

Do niebezpiecznego incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka doszło w sierpniu 2023 roku podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze na Mazowszu. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i zerwał jeden z przewodów, który spadł na zaparkowane samochody i nieopodal oglądających pokaz lotniczy rodzin z dziećmi. Nikt nie ucierpiał.

W sprawie wszczęta została kontrola, której wyniki pod koniec marca przedstawił ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.

Maciej Wąsik będzie mieć problemy?

Zgodnie z wynikami do prokuratury złożone zostały dwa zawiadomienia. Jedno z nich dotyczy Macieja Wąsika, byłego wiceministra MSWiA w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wynika ono z art. 231 KK, czyli przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. – Chwilę przed imprezą, wbrew pierwotnej opinii Komendy Głównej Policji, on ręcznie nakłaniał i skłaniał komendanta głównego policji do użycia Black Hawka niezgodnie z jego przeznaczeniem – tłumaczył Marcin Kierwiński.

Wszczęcie śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez sekretarza stanu MSWiA poprzez wywieranie wpływu na osoby decyzyjne w KGP, w celu udzielenia zgody na wykorzystanie śmigłowca Black Hawk w dniu 20 sierpnia 2023 roku potwierdziła w połowie maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

