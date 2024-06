Rodacy Kamraci grozili dziennikarzowi? „Powinien dostać w pysk”

Dziennikarz Polsat news Jacek Smaruj postanowił przyjrzeć się bliżej trzem polskim partiom uznawanym za prorosyjskie. Tworząc reportaż „Polskie Matrioszki” skontaktował się ze wszystkimi z nich, w tym z Rodakami Kamratami założonymi w zeszłym roku przez Marcina „Ludwiczka” Osadowskiego i Wojciecha „Jaszczura” Olszańskiego.

Pytanie o „prorosyjskość” wyprowadziło Rodaków Kamratów z równowagi

Do spotkania doszło podczas przygotowań do jednego z wydarzeń Rodaków Kamratów w Warszawie. Dziennikarz podszedł do nich z kamerą. – Wy jesteście partią bardziej prorosyjską czy antyukraińską? – zapytał Jacek Smaruj.

Pytanie wywołało wielkie oburzenie. – Skąd w ogóle ta teza, że prorosyjską? Ja mam ochotę po takim pytaniu zerwać wywiad i umówić się na rozmowę na żywo, żeby nie było manipulacji. Na tym moglibyśmy zakończyć ten wywiad. Ta prorosyjskość za bardzo spada z pyska. Wszyscy widzą prorosyjskość – odpowiedział mu Osadowski.

Do rozmowy włączył się Olszański. – Nie, nie wszyscy. Niektóre sku***ny widzą prorosyjskość – sprostował słowa kolegi.

Rodacy Kamraci grozili dziennikarzowi Polsat News?

Osadowski kontynuował. – Jeżeli jesteśmy prorosyjscy, to zgłoście to do prokuratury. Absolutnie nie zgadzamy się z próbą przypisania nam prorosyjskości. To jest skandaliczne zachowanie. W normalnych warunkach człowiek, który tak powiedział powinien dostać po pysku – powiedział dziennikarzowi.

Tutaj ponownie poprawił go Olszański. – W mordę, nie po pysku – zaznaczył.

Liderzy Rodaków Kamratów nie robili sobie nic z faktu, że wszystko nagrywały kamery. Tłumaczyli, że nie są prorosyjską partią i pytali, skąd w ogóle takie stwierdzenia.

Dziennikarz nagrał rozmowy rekrutacyjne do Rodaków Kamratów

Co innego dziennikarz usłyszał, kiedy udawał chętnego do zapisania się do partii Olszańskiego i Osadowskiego. – Dla mnie straszenie Putinem i Rosją, to jest takie jak straszenie dzieci 'nie idź do lasu, bo cię wilki zjedzą'. Czy ten Putin jest realnym zagrożeniem, czy dla nas realnym zagrożeniem są na przykład Ukraińcy, którzy tu przyjechali i dostają większy socjal niż my, mają większe prawa, niż my? – słyszał Jacek Smaruj od „jednego z najwyżej postawionych Kamratów”.

Na tym nie koniec. – Ja bym chciał w Polsce takiego prezydenta, jakim jest Putin dla Rosjan. Gdybym był Rosjaninem uważałbym, że jest najlepszym przedstawicielem narodu jakiego mam – mówił dziennikarzowi rozmówca.

Czytaj też:

Patostreamer „Jaszczur” skazany w kolejnym procesie. Po wyroku krzyczał: Ty brzydka babo!Czytaj też:

Olszański zaatakował dziennikarza. Wszystko zarejestrowała kamera