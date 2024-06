Głosowania w Sejmie. Polityk PiS i szef NIK stracili immunitet, zachowały go posłanki KO i Lewicy

W piątek 28 czerwca na posiedzeniu Sejmu politycy zajmowali się uchyleniem immunitetów różnym posłom. Najbardziej emocjonujące głosowanie dotyczyło Michała Wosia. Sejm przychylił się do tego wniosku.

Głosowano także wniosek Komendanta Głównego Policji z 10 października 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych negatywnie oceniła ten wniosek. Jej szef Jarosław Urbaniak z KO tłumaczył, że zdaniem większości członków czyn, za który miałaby zostać ukarana polityk Lewicy „był związany z wykonywaniem mandatu poselskiego”.

Sejm nie uchylił immunitetu Anicie Kucharskiej-Dziedzic

Sprawa dotyczyła wydarzeń z grudnia 2021 r. Wówczas Kucharska-Dziedzic razem z ówczesnym kolegą sejmowym Maciejem Kopcem przeprowadzała kontrole poselskie w Ministerstwie Sportu, gdzie wiceministrem został Łukasz Mejza. Posłanka Lewicy składała pisma do prokuratury ws. nieprawidłowości związanych z byłą działalnością Mejzy oraz nieprawidłowo złożonym przez niego oświadczeniem majątkowym.

Kucharska-Dziedzic na bramie przed siedzibą PiS umieściła kartę, w której pytała Jarosława Kaczyńskiego, czy nie jest mu wstyd za Mejzę. W tym wypadku za uchyleniem immunitetu było 172 posłów, 257 było przeciw, a pięciu się wstrzymało.

Polityk PiS i szef NIK przekroczyli prędkość. Posłowie zdecydowali ws. ich immunitetów

Kolejny wniosek szefa KGP był z dnia 7 września 2022 r. i dotyczył Grzegorza Gaży z PiS, który przekroczył prędkość o 29 km/h. W tym wypadku komisja regulaminowa rekomendowała pociągniecie polityka do odpowiedzialności. Gaża złożył wniosek o zrzeczeniu się immunitetu. Jego oświadczenie będzie analizowane pod kątem poprawności w kwestii formalnej.

Posłowie zajęli się także wnioskiem Głównego Inspektora Transportu Drogowego z 20 maja 2022 r. ws. prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Szef NIK przekroczył z kolei prędkość o 15 km/h. Banaś nie miał możliwości zrezygnowania z immunitetu, nawet gdyby chciał. Komisja pozytywnie odniosła się do możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności. W Sejmie za wyrażeniem zgody głosował 256 osób, 165 było przeciw, a 13 się wstrzymało.

Katarzyna Lubnauer także może odetchnąć z ulgą

Kolejny wniosek z 17 lutego 2021 r. dotyczył Katarzyny Lubnauer. Złożył go adwokat Łukasza Piebiaka. Posłanka KO powiedziała po nominacji Piebiaka na sędziego do KRS, że to „jest typowy przedstawiciel tego standardu sędziów, który PiS chciałby widzieć w Krajowej Rady Sądownictwa”. – Przypomnę, że jest to bohater afery hejterskiej. Ten, który był jednym ze współautorów hasła na „w”, nie chcę używać brzydkiego słowa, w stosunku do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf – mówiła.

– Straszna kreatura, obrzydliwy człowiek. Wejście jego do KRS co prawda dobrze się wpisuje w tych członków, którzy dotychczas byli, którzy uczynili sobie na przykład z dodatkowych komisji dodatkowe źródło utrzymania, ale jest to obraźliwe dla całego środowiska sędziowskiego – dodała. Komisja zarekomendowała odrzucenie wniosku ws. Lubnauer. Za było 178 posłów, przeciw 250, a 11 się wstrzymało.

