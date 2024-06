Będzie awantura Bodnara z Giertychem? Prokurator generalny ujawnił szczegóły spotkania

Według części Koalicji Obywatelskiej rozliczenia z poprzednią władzą idą zbyt wolno. Roman Giertych we wtorek, podczas spotkania swojego zespołu ds. rozliczeń PiS, domagał się wydzielenia specjalnej grupy setki prokuratorów do postępowań dotyczących przestępstw poprzedniej władzy, którzy mieliby działać w jednym budynku. W innym wypadku miałoby dochodzić do przecieków, jeżeli śledztwa przeciwko PiS robiliby prokuratorzy, którzy „przez lata się im wysługiwali”.

W środę wieczorem klub parlamentarny KO spotkał się z Adamem Bodnarem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Według „Gazety Wyborczej” Bodnar miał nie powiedzieć „nie” pomysłowi Giertycha. Na piątek zaplanowano spotkanie prokuratura generalnego z zespołem Giertycha, na którym Bodnar odpowie na postulaty.

Roman Giertych chce 100 prokuratorów ds. nadużyć rządów PiS. Adam Bodnar odpowiedział

Minister sprawiedliwości odniósł się do sprawy w TOK FM. – Przedmiotem spotkania będzie przede wszystkim refleksja nad tymi sprawami, które się toczą, a które były zgłaszane przez zespół ds. rozliczeń. Będzie też przedstawienie metodyki pracy prokuratury w takich sprawach oraz informacja o tym, jakie są już bardzo konkretne działania procesowe podejmowane także w sprawach, które budzą największe zainteresowanie – wyjaśniał Bodnar.

– Uważam, że proces rozliczeń powinien się odbywać w ramach aktualnej struktury prokuratury, przy wykorzystaniu tych wszystkich ludzi, którzy wierzą w siłę prawa, wierzą w to, że można prokuraturę angażować w tego typu sprawy i że to jest ważne z punktu widzenia jakości demokracji i moim zdaniem tworzenie jakichś specwydziałów, specjednostek trochę pokazuje na to, że się nie rozumie do końca, jak prokuratura działa na co dzień, jak wymagająca to jest praca – ocenił prokurator generalny.

Bodnar o spotkaniu z zespołem Giertycha. Wspomniał o „szukaniu osi nieporozumienia”

Bodnar podkreślił, że „skoncentrował się na czymś zupełnie innym, co nie jest dostrzegane w tej propozycji, chociażby na powołaniu zespołów śledczych”. Minister sprawiedliwości przyznał, że nie wyobraża sobie skoszarowania prokuratorów i znacznie lepiej jest, aby wykonywali swoje działania w poszczególnych jednostkach. Bodnar nie zgodził się z tezą, że „będzie awantura z Giertychem”. Zarzucił mediom, że „szukają osi nieporozumienia”.

