Kluczowy wyrok ws. wyborów kopertowych. Mateusz Morawiecki ma problem

Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego ws. przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Tło wyroku NSA ws. decyzji Mateusza Morawieckiego

Sprawa sięga 16 kwietnia 2020 roku, kiedy to ówczesny szef rządu wydał Poczcie Polskiej decyzję polecającą przygotowanie wyborów korespondencyjnych, które odbyć się miały 20 maja 2020 roku. To właśnie na jej podstawie poczta występowała do samorządów o przekazanie spisów wyborców, na co samorządy w większości się nie zgadzały.

Wybory ostatecznie się nie odbyły, ale ówczesny rzecznik praw obywatelskich Adama Bodnar zdecydował się na zaskarżenie decyzji Mateusza Morawieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Domagał się on stwierdzenia przez sąd nieważności decyzji ze względu na rażące naruszanie przez nią prawa i negatywny wpływ na prawa obywatelskie. Skarga wpłynęła do WSA 28 kwietnia 2020 roku.

Wyrok WSA i odrzucenie skargi przez NSA

Pół roku później, 15 września 2020 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do skargi. Uznał, że decyzja wydana przez Mateusza Morawieckiego była nieważna i rażąco naruszała prawo, ponieważ wybory w takim trybie nie gwarantowały wyborcom ani równości, ani bezpośredniości, ani tajności.

„Przepis przewiduje dwie podstawy stwierdzenia nieważności: gdy rażąco narusza prawo i została wydana bezpodstawnie. W ocenie sądu obie te podstawy w tej sprawie zaistniały” – informowało wówczas WSA, w którego opinii decyzja ówczesnego szefa rządu naruszyła konstytucję, Kodeks wyborczy, ustawę o Radzie Ministrów i Kodeks postępowania administracyjnego.

Wyrok nie był jednak prawomocny. Przysługiwała od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą złożyli zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Poczta Polska. NSA odrzuciło skargę uprawomocniając wyrok.

Czytaj też:

Morawiecki dla „Wprost”: Decyzja PiS o kandydacie na prezydenta jesieniąCzytaj też:

Morawiecki zapowiada „szeroką formułę” przed wyborami. Z tymi partiami chce się „dogadać”