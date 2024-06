Pożar na poligonie wojskowym w Żaganiu. Samoloty gaśnicze w akcji

Do zdarzenia doszło w piątek 28 czerwca tuż po godzinie 14. Na poligonie wojskowym w Żaganiu w województwie lubuskim wybuchł pożar. Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego lokalnej komendy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Wojciecha Poterałę wynika, że ogień rozprzestrzenił się na siedem hektarów nieużytków m.in. traw i samosiejek.

Żagań. Pożar na poligonie wojskowym

Łącznie do akcji gaśniczej skierowano 10 zastępów strażackich. Na miejsce zostało wezwanych sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, trzy zastępy lokalnej wojskowej straży pożarnej oraz jeden zastęp Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej ze Świętoszewa. Sytuacja była do tego stopnia trudna, że do akcji gaśniczej zaangażowano także cztery samoloty pożarnicze Dromader.

Dlaczego doszło do pożaru na poligonie w Żaganiu?

Wojciech Poterała zapewnił jednak, że pożar szybko udało się opanować. Pytany o okoliczności, w jakich wybuchł pożar przyznał, że najprawdopodobniej przyczyną zaprószenia ognia były odbywające się na poligonie ćwiczenia wojskowe. Rzecznik Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dodał, że do tego typu zdarzeń dochodzi przy wysokich temperaturach stosunkowo regularnie, dlatego strażacy reagują sprawnie i skutecznie.

Czytaj też:

Pożar zbiorników paliw na terenie terminala kolejowego. „Kilkanaście wybuchów”Czytaj też:

Poważny pożar stolarni w Gnieźnie. Płomienie sięgały kilkunastu metrów