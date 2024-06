Czy można otwierać okna w upał? IMGW ma jedną podpowiedź

Do Polski wkroczyła fala upałów i do końca tygodnia musimy sobie radzić z wysokimi temperaturami. Gorąco jest nie tylko w dzień, ale i w nocy. W wielu miejscach w kraju nocą temperatury przekraczają 20 stopni Celsjusza. W takich warunkach trudno jest się wyspać i zregenerować organizm. W dzień słupki rtęci na termometrach przekraczają 30 stopni Celsjusza, a rozgrzane miasta stają się betonową pułapką.

Czy otwierać okna w upał?

W najgorętszych momentach dnia lepiej nie wychodzić z domu. Synoptycy zalecają, by na zewnątrz przebywać tylko wtedy, gdy jest chłodniej, czyli w godzinach wczesnoporannych oraz wieczornych. W upalne dni lepiej pozostawać w domu pomiędzy godziną 10:00 a 16:00, a kiedy jest bardzo gorąco, to lepiej nawet zostać do 17:00.

Mieszkanie najlepiej jest schładzać, czyli zaciągać rolety i zasłaniać zasłony, gdy jest bardzo gorąco. Problem mogą mieć osoby, które mają okna od zachodu czy południa – wtedy w mieszkaniach szybko robi się gorąco. W takiej sytuacji najlepiej jest w ogóle nie otwierać okien i wietrzyć mieszkanie dopiero wieczorem, gdy temperatury staną się bardziej przyjazne.

Jak schłodzić mieszkanie w upał?

Aby schłodzić mieszkanie w upał, warto również włączać wiatrak. Taki nawiew może zmienić powietrze w mieszkanie i sprawić, że łatwiej będzie w nim funkcjonować. Wiatraków nie zostawiamy włączonych w nocy ani w czasie nieobecności.

Dobrze też powstrzymać się od używania urządzeń emitujących ciepło. Pieczenie w piekarniku czy smażenie dań na gorącym oleju mogą pogorszyć samopoczucie i sprawić, że w mieszkaniu zrobi się jeszcze bardziej gorąco.

Czytaj też:

Alert RCB dla całej Polski. IMGW: Wiatr lokalnie nawet do 100 km/hCzytaj też:

Cała Polska na pomarańczowo. Potężne upały, burze i grad