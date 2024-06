Dwulatka wypadła z okna w Kaliszu. Ujawniono okoliczności tragedii

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek 27 czerwca w godzinach wczesnopopołdniowych w Kaliszu. Do jednej z kamienic przy ulicy Podgórze została wezwana policja. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że z okna mieszkania na pierwszym piętrze wypadło dziecko. Dziewczynka upadła prosto na chodnik.

Dziewczynka wypadła z okna. Najnowsze informacje o jej stanie zdrowia

Dwulatka została natychmiast przetransportowana do szpitala. Początkowo miała trafić do placówki w Poznaniu, jednak ze względu na trudne warunki atmosferyczne i przechodzące gwałtowne burze zdecydowano o przewiezieniu jej do bliższej placówki w Kaliszu.

Rzecznik prasowy szpitala Paweł Gawroński przekazał, że gdy dziewczynka dotarła na Szpitalny Oddział Ratunkowy, doszło do zatrzymania akcji serca. – Po godzinnej reanimacji lekarzom udało się przywrócić czynności życiowe u poszkodowanej dwulatki. Została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Dziewczynka ma uraz czaszkowo-mózgowy – wyjaśnił rzecznik. Następnie dwulatkę przeniesiono na Oddział Intensywnej Opieki medycznej do Ostrowa, gdzie będzie dochodzić do zdrowia po tragicznym wypadku.

Dziecko wypadło z okna. Co wiadomo o wypadku?

Policja prowadzi czynności, których celem jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Oficer prasowa Anna Jaworska-Wojnicz z komendy w Kaliszu przekazała, że w chwili wypadku w mieszkaniu była tylko matka dziecka. – Została przez nas zbadana, była trzeźwa – powiedziała.

Z informacji Radia Poznań wynika, że chwilę przed wypadkiem dziewczynka miała oglądać bajkę a jej mama myła okna. Nie wiadomo, co się stało, że dziewczynka wypadła przez okno. Kobieta nie została na razie przesłuchana, ponieważ nadal jest w szoku po tym, co się stało.

