Były senator PiS ścigany listem gończym. Niedawno informował, że był w sanatorium

Waldemar Bonkowski jest od 25 czerwca poszukiwany przez policję. Jest poszukiwany w całej Polsce przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Zamieszczono numery telefonów: 47 741 59 00, 47 741 53 33, 47 741 55 40 oraz adresy mailowe: [email protected] i [email protected]. W notatce policji umieszczono datę urodzenia byłego senatora PiS, imię jego ojca i matki oraz jej nazwisko panieńskie.

Zamieszczono także rysopis Bonkowskiego. Były polityk prawa i Sprawiedliwości ma otyłą sylwetkę i waży ponad 90 kg. Ma długie, grube nogi oraz zauważalnie duże stopy. Długie i grube są też jego palce u rąk. Dłonie również są duże. Jego włosy koloru ciemny blond są krótkie, proste, uczesane na wysokie czoło. Ma długie ramiona i szyję oraz średnie wargi. Jego uszy są normalne, średnie, a noś średni, naturalny, prostolinijny. Ma czerstwą cerę, wąsy szczotkowate oraz pełną, przystrzyżoną brodę.

Waldemar Bonkowski znęcał się nad psem. Były senator PiS poszukiwany przez policję listem gończym

Bonkowski po raz ostatni był zameldowany w Rekownicy. Były senator PiS jest poszukiwany po tym, jak został skazany za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok zapadł 19 kwietnia 2024 r. 29 kwietnia sąd wydał nakaz przyjęcia do odbycia kary oraz nakaz doprowadzenia skazanego do placówki penitencjarnej. Miało to miejsce trzy przed złożeniem wniosków przez jego obrońcę o wstrzymanie wyroku oraz o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

8 maja policjanci z Kościerzyna otrzymali z sądu nakaz w sprawie zatrzymania byłego senatora PiS oraz doprowadzenia go do więzienia. Bonkowski tłumaczył dziennikarzom, że nigdzie nie uciekł i nie ma go w domu, bo przebywa w sanatorium. Wniosek ws. zamiany więzienia na dozór ma być rozpatrzony przez sąd 5 lipca. Tego dnia były polityk Prawa i Sprawiedliwości musi stawić się w sądzie.

