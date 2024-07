Ambasador Izraela w Polsce oburzony. Wszystko przez billboard Grzegorza Brauna

Na portalu X.com (dawniej Twitter) ambasador Izraela w Polsce opublikował wpis, do którego dołączył zdjęcia – na jednym z nich widnieje billboard Grzegorza Brauna, posła Konfederacji, który ponad pół roku temu użył gaśnicy w Sejmie, by ugasić świece zapalone na Chanukiji. Kontrowersyjny polityk w logo na bannerze umieścił właśnie gaśnicę. Ambasador zwrócił uwagę na to, ale także na fakt, że plakat powieszono właśnie w okolicy nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

„Obok obozu zagłady #Auschwitz zobaczyliśmy billboard z antysemickim członkiem parlamentu, Grzegorzem Braunem, który podczas Chanuki zgasił świece w polskim parlamencie. Gaśnica stała się znakiem rozpoznawczym Brauna. To haniebne” – napisał Jakow Liwne.

twitter

Jego wpis udostępnił Radosław Sikorski. „Co racja, to racja” – dopisał szef resortu spraw zagranicznych.

Incydent w Sejmie. Braun usłyszał zarzuty

Przypomnijmy, że w grudniu 2023 roku, w polskim Sejmie doszło do bezprecedensowego, antysemickiego skandalu z udziałem Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji użył gaśnicy proszkowej do ugaszenia świec zapalonych na Chanukiji.

Poseł kierował też strumień z gaśnicy na twarz kobiety, która próbowała go powstrzymać.

Decyzją prezydium Sejmu poseł Konfederacji został wykluczony z obrad i ukarany poprzez odebranie całości diety poselskiej na sześć miesięcy i połowy uposażenia na trzy miesiące. Marszałek Szymon Hołownia podkreślał wówczas, że podjęto decyzję o skierowaniu wniosku do prokuratury.

Niemal pół roku po tym zdarzeniu, Grzegorz Braun usłyszał zarzuty – odpowie nie tylko za „znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym”, czyli pamiętny incydent z gaśnicą.

Czyn Brauna zgodnie potępiły wszystkie ugrupowania.

Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna. Wszystko udokumentował na nagraniuCzytaj też:

Ambasador Izraela reaguje na wpis Bosaka. „Antysemici pozostaną antysemitami”