Wzmocnione kontrole na granicy z Białorusią? Mają uderzyć w reżim Łukaszenki

Zgodnie z informacjami, do jakich dotarł dziennikarz RMF FM, decyzja ma być wyjątkowo dotkliwa w skutkach dla reżimu Łukaszenki.

Terminal w Małaszewiczach. Dlaczego jest tak ważny?

To właśnie przez terminal w Małaszewiczach przechodzi olbrzymia część transportów z Chin ze wschodu. Koleją przewożone są dostawy do państw członkowskich Unii Europejskiej – trafiają także do portu w Gdańsku, skąd transportowane są do innych odbiorców. Dzięki temu reżim Łukaszenki zyskuje na wspomnianym tranzycie pokaźne dochody.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma nadzieję na presję ze strony Pekinu, co w efekcie ma spowodować spełnienie przez Białoruś polskich żądań.

Blokada ma zapobiec dostawaniu się do krajów Unii Europejskiej niebezpiecznych substancji i przedmiotów. Taki rezultat mają spowodować wnikliwe i detaliczne kontrole na granicy.

Więcej funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej

Przypomnijmy, że policja aktualnie przeprowadza szkolenia dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej służących na polsko-białoruskiej granicy, które mają usprawnić i wzmocnić wspólne działania służb.

Ze względu na zwiększoną liczbę ataków migrantów na funkcjonariuszy wysłano granicę dodatkowe siły policji. Jak podkreślił podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji w rozmowie z Polską Agencją Prasową, agresywne zachowania migrantów, takie jak rzucanie kamieniami, gałęziami czy strzelanie z proc są typowymi zachowaniami zakłócania porządku publicznego.

